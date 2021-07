Per la prima serata di giovedì 15 luglio 2021 Rai3 propone una commedia francese che racconta la storia di Neilah, una giovane ragazza che desidera affermarsi come avvocato e che dovrà fare i conti con diversi ostacoli. Il film Quasi nemici – L’importante è avere ragione va in onda sulla terza rete della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20. Leggi la trama ed il cast della pellicola.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione: il cast

Quasi nemici – L’importante è avere ragione (dal titolo in lingua originale Le Brio) è un film del 2017 diretto da Yvan Attal. L’attore e regista francese è qui impegnato nella sua penultima fatica come regista e vanta una lunga carriera da attore ed anche doppiatore, con una curiosità che lo vede essere il doppiatore ufficiale di Tom Cruise nella versione francese di molti suoi film.

Il suo cast è composto nei ruoli principali dagli attori Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra ed Yvonne Gradelet.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione: la trama

La pellicola racconta la storia di un incontro inaspettato tra una ragazza di origine araba proveniente dai sobborghi parigini ed un professore universitario di nome Pierre Mazard noto per i suoi modi burberi ed addirittura delle volte razzisti.

Neïla Salah è una studentessa di giurisprudenza di Parigi che nel primo giorno di lezioni si presenta in ritardo alla lezione tenuta dal famoso professor Pierre Mazard. Subito Mazard si pone a muso duro contro la ragazza additandola di fronte agli altri studenti ricordandole la sua provenienza e augurandole una breve carriera accademica.

Il fattaccio però è ormai compiuto ed un video girato dai colleghi di Neïla lo incastra con il Preside di Facoltà. L’uomo sarà così costretto ad avere a che fare direttamente con la ragazza che dovrà preparare per gli esami nel tentativo lui di espiare le sue cople e lei di migliorare la sua dizione ed inseguire il suo sogno di diventare avvocato.

Nonostante la differenza di astrazione sociale ed atà i due si legheranno in un bel rapporto diventando quasi nemici.