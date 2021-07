La proposta di Rai2 per la prima serata di venerdì 16 luglio 2021 è un thriller intenso che racconta la storia di una vendetta covata per tanto tempo. Il film Ambigua ossessione andrà in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale del telecomando o anche in HD sul canale numero 502. La la trama ed il cast del film.

Ambigua ossessione: il regista ed il cast della pellicola

Ambigua ossessione (dal titolo il lingua originale di Nightmare Tenant) è un film del 2019 di genere thriller diretto da Robert Malenfant, regista da sempre impegnato nel mondo cruento dei gialli e dei thriller con pellicole come La rabbia di una donna, Bello, perfetto, killer e La vendetta di una sposa.

Il cast del film vede nel ruolo della protagonista Lauralee Bell, attrice che ne corso della sua carriera è stata maggiormente impegnata in ruoli per la televisione come nella nota serie tv Castle. Al suo fianco ci saranno Virginia Tucker, Heather Hopkins, Jon Briddell ed ancora Maahra Hill.

Ambigua ossessione: la trama del film

Carol Allen e la figlia Lacey vivono in casa da sole ormai da tempo quando la giovane decide di prendere la sua strada per realizzarsi iscrivendosi all’università e lasciando di fatto da sola sua madre.

Una volta arrivata alla Vanderton University la figlia Lacey si rende però conto del fatto che ora alla madre non resta più nessuno e le consiglia così di affittare la sua camera per avere sia un ritorno economico che della sana compagnia.

Carol si convince a seguire il consiglio della figlia e dopo qualche giorno dall’aver pubblicato l’annuncio per la stanza riceve la risposta di Melissa, una giovane ragazza che ha bisogno di un luogo dove stare. Tra le due sembrerà andare tutto bene fino a quando Carol non notare dei comportamenti ambigui e violenti di Melissa, fino a quando non scoprirà il motivo per il quale la giovane ha preso una stanza da lei: la sua vera ambigua ossessione.