Nuovo cambio di programmazione nel palinsesto estivo di Canale 5 che dopo solo una messa in onda mette in soffitta Maria De Filippi e le repliche del suo Uomini e Donne. Mercoledì 21 luglio sarebbe dovuta andare in onda la scelta di Teresa Langella ma i vertici Mediaset hanno subito stoppato le repliche dopo aver mandato in onda la puntata speciale dedicata a Lorenzo Riccardi. Ecco come cambia il palinsesto e cosa sostituisce Uomini e Donne.

Canale5 sposta Uomini e Donne e punta su altro

Mercoledì 14 luglio 2021 la programmazione di Canale 5 ha visto la messa in onda in replica in prima serata della scelta di Lorenzo Riccardi avvenuta nell’appuntamento speciale di Uomini e Donne avvenuto ormai due anni fa.

Il programma ha fatto però registrare una tiepida attenzione da parte del pubblico che ha visto incollati agli schermi solo poco più di un milione di spettatori, spiega Davide Maggio.

Non è ancora dato sapere se dietro la scelta di cambio di programmazione ci siano questi dati questi dati auditel poco entusiasmante, fatto sta che il programma non continuerà in replica per i prossimi mercoledì e dunque nell’appuntamento del 21 luglio 2021 la rete di Mediaset trasmetterà dell’altro. La scelta è diventata ufficiale qualche ora fa ed ora al posto di Maria De Filippi e del suo Uomini e Donne – La scelta ci sarà dell’altro.

Cosa andrà in onda su Canale 5 al posto di Uomini e Donne – La scelta

Il dating show di Maria De Filippi va dunque subito in soffitta e verrà sostituito da una delle più divertenti commedie italiane degli ultimi anni. Al suo posto infatti andrà in onda Benvenuti al Sud, primo capitolo della saga che vede protagonisti gli attori Alessandro Siani e Claudio Bisio.

Torna così su Canale5 mercoledì 21 luglio 2021 il film campione d’incassi e ormai diventato cult che racconta le peripezie di Alberto Colombo, l’impiegato delle Poste Italiane che sciaguratamente, a suo dire, è costretto a spostarsi in una piccola filiale del tanto odiato sud.