La proposta di Rai 3 per la serata di venerdì 16 luglio 2021 è una prima visione assoluta con al centro una storia di spionaggio da far riaffiorare dal passato. Il film Red Joan va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul terzo canale della televisione pubblica. La trama ed il cast del film con Judi Dench.

Red Joan: il cast del film in onda in su Rai3

Red Joan è un film del 2018 diretto da Trevor Nunn, regista inglese che ha raccolto i maggiori successi della sua lunghissima carriera in ambito teatrale e televisivo. La pellicola gira intorno alla storia di Joan Stanley, una scienziata ormai in pensione che nasconde dei segreti nel suo passato nascosti anche a chi le è sempre stato vicino.

La scienziata è qui interpretata dal primo Oscar Judi Dench, una delle attrici più apprezzate della sua generazione e nota per la sua partecipazione nei film della saga dell’agente segreto James Bond oltre che per film come Chocolat, Diario di uno scandalo e Philomena. Al suo fianco ad interpretare la versione più giovane di Joan vi è l’attrice britannica Sophie Cookson, mentre completano il cast gli attori Tom Hughes, nel ruolo di Leo Galich, Tereza Srbova come Sonya Galich e Stephen Campbell Moore nei panni di Max.

Red Joan: la trama della pellicola

L’anziana Joan Stanley vive serenamente in un elegante sobborgo londinese dopo essere andata in pensione dopo una lunga carriera come scienziata. La donna si divide ormai solo tra le sue passioni ed i suoi nipoti, regalatigli dal figlio Nick, un capace avvocato.

Un giorno però viene raggiunta dai servizi segreti e viene portata in carcere con l’accusa di spionaggio e tradimento nei confronti della patria. Così il figlio avvocato Nick decide di difenderla e durante il primo interrogatorio al quale assiste non può credere alle sue orecchie quando la madre inizia a ricordare i suoi trascorsi di quando era una studentessa di Cambridge ed ebbe una forte passione per il comunista Leo Galich che la coinvolse in un lavoro occulto in un laboratorio segreto.