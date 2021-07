Su Italia1 nella prima serata di sabato 17 luglio 2021 arriva un film d’animazione per tutta la famiglia che racconta la storia di Blu, un raro esemplare di una specie di papagallo in via di estinzione. Rio va in onda in televisione a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola e sul suo cast vocale.

Rio: il cast vocale e le curiosità sul film

Rio è un film d’animazione per tutta la famiglia che è arrivato nei cinema con la tecnologia 3D nel 2011 ed è diretto da Carlos Saldanha. Il regista brasiliano è una grande firma dei film di questo genere ed nel corso della sua carriera ha portato al termine famosi progetti come L’era glaciale 2 – Il disgelo e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Nella versione originale il cast vocale è composto da attori ed attrici famosi in tutto il mondo come Jesse Eisenberg, già visto come Lex Luthor nel film Batman vs Superman, Anne Hathway, indimenticata protagonista de Il diavolo veste Prada, e Jamie Foxx, produttore cinematografico ed attore premio Oscar nel 2005.

La pellicola nella versione italiana ha un cast vocal composto da volti noti del nostro cinema. A dare la voce al protagonista Rio vi è Fabio De Luigi, mentre nel ruolo di Gioel abbiamo la conduttrice televisiva Victoria Cabello, ed oltre alla straordinaria partecipazione del campione di calcio Josè Altafini, nel ruolo di un simpatico bulldog, compare anche il professionista del settore Pino Insegno ad interpretare Rafael il tucano.

Rio: la trama della pellicola

Blu è un raro esemplare di Ara di Spix che a causa di un incidente finisce sperduto nel Minnesota. La sua fortuna è essere trovato da Linda, una ragazzina che decide di portarlo a casa sua per prendersene cura. Il pappagallo ormai è cresciuto e vive in un contest proteto con la sua padronica fino a che nella libreria di Linda non si presenta l’ornitologo Tullio.

L’uomo comunicata a Linda che che Blu è l’ultimo esemplare maschio della sua specie e che esiste al mondo solo una femmina di Gioel che è stata ritrovata in Brasile. L’ornitologo convince così la padrona di Blu della necessità di far accoppiare i due pappagalli e Blu parte alla ricerca di Gioel.

Una volta arrivato in Brasile l’Ara di Spix si innamora di Gioel ma appena dopo essersi conosciui i due finiscono nelle mire dei bracconieri che li perseguiteranno per tutto il film e dai quali dovranno scappare per dare seguito alla specie.