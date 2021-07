La prima serata di sabato 17 luglio 2021 per Rai2 è occupata da un thriller coinvolgente che va in onda in tv per la prima volta in assoluto. Il film Terrore in paradiso – Rapiti sulla spiaggia sarà trasmesso a partire dalle ore 21:20 circa sulla seconda rete della televisione pubblica. Il cast e la tram del film.

Terrore in Paradiso – Rapiti sulla spiaggia: il cast del film in onda su Rai2 sabato 17 luglio 2021

Il film Terrore in Paradiso – Rapiti sulla spiaggia ( dal titolo in lingua originale di Deadly Excursion: Kidnapped from the Beach) è una pellicola del 2021 realizzata negli Stati Uniti d’America e che vede in cabina di regia nuovamente Brian Skiba, dopo il primo capitolo della saga intitolato solo Terrore in Paradiso del 2019.

Il cast del film vede confermati gli attori del primo film e quindi rivedremo come protagonisti nel ruolo di Samantha l’attrice Samaire Armstrong, attrice dalla lunga carriera impegnata tra film e conosciute serie tv come ad esempio in Arrow ed in E.R. – Medici in prima linea, ed ancora Corin Nemec nei panni di David ed in quelli della loro figlia Ellie vi è l’attrice Alexandria DeBerry.

Terrore in Paradiso – Rapiti sulla spiaggia: la trama del film

E’ trascorso un anno dagli eventi del primo film quando Samantha e la figlia Ellie erano state rapite dal folle Javier Le Blanc, un malvivente dalle quali però sono riuscite a scappare dopo una fuga nella quale l’uomo era morto.

Il corpo dell’uomo però non è mai stato ritrovato e il fratello di lui Ian che lo aveva aiutato nel rapimento è ancora ricercato.

Sembrano giorni felici che la famiglia si sta godendo dopo essersi messa alle spalle gli eventi di un anno prima ed ora Ellie deve andare in Florida per un torneo di volley, ed i suoi genitori Samantha e David decidono di accompagnarla per ovvi motivi di sicurezza senza dire nulla agente dell’FBI che ormai da un anno è incaricato di proteggerli.

Una volta arrivati in Florida però le cose non si mettono bene perché il trafficante di esseri umani Rodriguez, che gestiva i suoi loschi affari con Javier, fa rapire la famiglia perché è convinto che Samantha si sia impadronita dei soldi del suo ex-socio.