Mauro Perfetti è un volto noto del piccolo schermo, astrologo della tv ospite fisso a Detto Fatto. Le sue previsioni sono seguite da tanti spettatori, forte di una carriera lunga e solida nel suo settore. Scopriamo di più sulla sua storia, dal ruolo davanti alle telecamere alla vita privata. Ecco chi è Mauro Perfetti, dentro e oltre i riflettori dei set televisivi.

Chi è l’astrologo Mauro Perfetti e la carriera nel mondo della televisione

Mauro Perfetti vive a Milano e fa parte del mondo dello spettacolo, volto noto della tv con una carriera solida sotto i riflettori. La sua passione, l’astrologia, lo ha portato a diventare uno dei nomi di punta nel settore delle previsioni astrologiche e dell’oroscopo, in un percorso che va avanti da più di 25 anni e che lo vede protagonista in numerose trasmissioni del piccolo schermo.

Dal 2006 al 2011, l’astrologo Mauro Perfetti ha interpretato i messaggi delle stelle su Rai 2 a Quelli che il calcio e in molti altri programmi come Pomeriggio sul 2, Almanacco, Settimana Ventura e L’Isola dei Famosi…e poi. Durante la sua lunga carriera ha lavorato anche per Mediaset (a Domenica 5), prima di fare ritorno alla Rai con l’attuale ruolo ricoperto in Detto Fatto.

Al di fuori del mondo della galassia della televisione, Mauro Perfetti cura una rubrica settimanale all’interno della rivista Oggi e ha scritto anche alcuni libri, come Oroscopo 2013 e Le stelle dell’amore.



Mauro Perfetti, la vita privata

Della vita privata di Mauro Perfetti non si hanno molte notizie. Molto riservato, nonostante sia presente sui social, come Instagram e Facebook, non ha diffuso informazioni precise sul suo mondo dietro le telecamere. Pur comparendo spesso in televisione, sembra aver preferito dare alla sua storia personale una spessa cornice di riserbo.

La maggior parte dei suoi post riguardano la sua professione, con notizie riguardanti il mondo dell’oroscopo e immagini che lo ritraggono impegnato nei vari studi televisivi che lo hanno avuto come ospite.

Oltre a queste, sono presenti alcune foto che lo vedono in compagnia della madre, a dimostrare il forte legame che li unisce. Il noto astrologo è del segno del Leone con ascendente Scorpione, e i suoi motti sono: “Le stelle indicano, ma non determinano” e “La vita non è solo vivere, ma imparare a vivere“.