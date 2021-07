La prima serata di domenica 18 luglio 2021 su Rete 4 è da passare in compagnia di un thriller che vede Russell Crowe come protagonista dove una coppia viene sconvolta da una infamante accusa di omicidio. La pellicola The Next Three Days va in onda sul canale di Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa. Leggi la trama ed il cast del film.

The Next Three Days: il cast del film in onda su Rete 4

The Next Three Days è un film del 2010 diretto da Paul Haggis. Il regista e produttore canadese dalla lunga carriera nela quale si è fatto apprezzare da pubblico e critica che lo ha insignito nel 2006 il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originalecon la pellicola Crash – Contatto fisico oltre che a ricevere anche il David di Donatello per il miglior film straniero per lo stesso film.

Il protagonista del film è John Brennan interpretato da Russell Crowe, noto premio attore premio Oscar. Al suo fianco nel ruolo di sua moglie vi è Elizabeth Banks, eccentrica attrice statunitense famosa per la partecipazione della saga di Hunger Games. Gli altri intgerpreti del film sono i conosciuti Olivia Wilde nel ruolo di Nicole, mentre il duro Liam Neeson è Damon Pennington ed infine Brian Dennehy interpreta George Brennan.

The Next Three Days: la trama della pellicola

John Brennan ela moglie Lara vivono felici una vita di coppia che gli ha regalato un figlio. Un giorno i tre stavano facendo colazione quando all’improvviso irrope in casa polizia irrompe con in mano un mandato d’arresto per omicidio a carico della donna.

Jhon non può nulla e si arrende all’idea di dover andare a trovare la moglie in carcere, convinto però che prima o poij la sua onestà possa essere dimostrata. Per tre lunghi anni l’uomo va a trovarla in carcere ma quando la donna è allo stremo e tenta il suicidio Jhon si convince che non può più aspettare la giustizia e decide di farla da se per liberare la moglie.