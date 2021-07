Un gradito ritorno va ad occupare la prima serata di domenica 18 luglio 2021 su Rai1. Il primo canale della televisione pubblica sta infatti per mandare in onda le repliche della serie Vivi e lascia vivere con l’apprezzata Elena Sofia Ricci come interprete principale. La storia racconta di Laura, una cuoca cinquantenne che lavora all’interno di una mensa e che nella stupenda cornice di Napoli dovrà affrontare tutte le sfide che la vita le sta mettendo di fronte, a partire da quella di dover crescere da sola i suoi figlio. La trama dei primi due episodi in onda domenica 18 luglio 2021.

Il ritorno di Vivi e lascia vivere: quello che c’è da sapere

A distanza di poco più di un anno su Rai1 torna la fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura, la protagonista della storia.

A partire da domenica 18 luglio 2021 tornano infatti i 12 episodi della serie, divisi in 6 serate, che faranno compagnia agli spettatori di Rai1 per tutta l’estate dopo essere diventati orfani delle partite dell’Europeo di Calcio.

Torna dunque in televisione la storia di Laura Ruggero una donna di cinquant’anni che vive a Napoli e lavora come cuoca ed è sposata da vent’anni con Renato, un uomo che lavora a bordo delle navi da crociera.

I due hanno una famiglia normale e felice dal quale sono nati tre figli: Giada ed i gemelli Nina e Giovanni. La normalità della famiglia Ruggero viene sconvolta dalla misteriosa scomparsa del padre, venuto a mancare in un incendio a Tenerife. Da quel momentola famiglia si dovrà reintare completamente con Laura che si barcamena reinventandosi un lavoro e cercando di fare i conti una volta per tutte con il suo misterioso passato che ritorna prepotentemente.

Vivi e lascia vivere: la trama dei primi due episodi

Il primo episodio che va in onda domanica 18 luglio su Rai1 ha come titolo Il ritorno e vede Laura impegnata a dare ai suoi figli la bruta notizia della morte del loro padre.

Dopo la terribile notizia la famiglia cade nello sconforto ma la donna sarà aiutata dalle amiche di sempre ed anche la figlia Giada si darà da fare per trovare un lavoro ed aiutare la mamma ed i suoi due fratelli minori.

Il secondo episodio di serata si intitolerà L’incontro e vedrà la famiglia riorganizzarsi di fronte alle difficoltà arrivate all’improvviso. Laura incontrerà Toni, un vecchio amico che fatica a riconoscere perché cambiato radicalmente ma con il quale cercherà di recuperare il tempo perso.

Giada intanto ha ottenuto il lavoro che sperava di trovare mentre intanto la sorella minore Nina si metterà nei guai a causa della sua curiosità.