Dopo la conclusione della 20esima edizione del programma e il consequenziale inizio dei casting per scegliere i nuovi talenti che faranno parte della trasmissione della prossima edizione, il talent show Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare in televisione. Sono tante le indiscrezioni che riguardano la prossima edizione dello show che tanto ha fatto parlare di se durante l’ultima edizione che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Tutte le ultime indiscrezioni del programma di punta di Canale 5 presentato come sempre dall’amata Maria De Filippi.

Le voci sulla nuova stagione di Amici

Neanche il tempo di godersi quella che è stata l’edizione della ripartenza, sancita dal ritorno in studio del pubblico dopo l’esperienza monca dello scorso anno a causa del Covid-19, che già Amici e la sua creatrice e conduttrice Maria De Filippi stanno pensando a tornare per una nuova stagione del talent show che si preannuncia ricca di novità.

Da sempre la regina delle reti Mediaset è attenta ad introdurre importanti novità nei suoi show e sembra proprio che lo show più giovane della sua scuderia non sia da meno. Si rincorrono infatti le voci per quella che sarà la ventunesima stagione del programma di Canale5 e dal web, in particolare dal portale Daviemaggio.it, arrivano notizie di alcune allettanti modifiche.

Stando alle voci riportate dal giornalista le grandi novità dovrebbero essere due. Una vede cambiare in maniera la data d’inizio del programma, in genere collocata nel mese di ottobre, mentre invece l’altra dovrebbe riguardare il day-time della trasmissione.

La data di inizio di Amici e le novità sul day-time

La ventunesima edizione del talent show dovrebbe arrivare in anticipo rispetto al solito e vedremmo collocato il suo inizio già a settembre, quando tra la seconda e la terza settimana del mese, vedremo di nuovo le audizioni iniziali ed i banchi della scuola saranno pronti ad accogliere i nuovi studenti e a riempirsi di nuovi volti, ha anticipato davidemaggio.it.

Per quanto riguarda invece il day-time sembra che la scelta di Canale5 sia più netta rispetto al solito dando la possibilità al pubblico di Amici di godere delle vicende dei loro nuovi beniamini non più per i soliti 5 minuti della fascia pomeridiana ma bensì con una fascia da almeno 30 minuti per appuntamento.