Barbara d’Urso si sta godendo le vacanze condividendo con i fan foto di mare blu, spiagge, tramonti mozzafiato e anche pranzi e cene dalle ricette gourmet. La conduttrice sembra serena e riposata dopo il lungo anno lavorativo e si sta ricaricando per la prossima stagione televisiva che la vedrà in onda solo con Pomeriggio 5.

Seppur Carmelita si gode le sue vacanze, ai fan non è sfuggito un dettaglio che ha ricominciato a far parlare tanto di lei.

Barbara d’Urso in vacanza

Barbara d’Urso è in vacanza nella sua terra, per la precisione la conduttrice si troverebbe in costiera Amalfitana a Vietri sul mare.

La conduttrice ha condiviso con i fan molti post e storie su Instagram per mostrare la bellezza di quei luoghi e la spensieratezza con la quale sta vivendeo le sue vacanze; tra aperitivi, tramonti in spiaggia, dei quali la d’Urso è grandissima estimatrice, e poi ancora gite in barca e tanto altro.

Proprio una di queste foto ha scatenato l’ilarità sui social, perché cela un dettaglio che tanto invisibile non è.

Sirenetta al mare, la foto postata dalla d’Urso

Barbara d’Urso ha scelto di pubblicare una foto in cui si è fatta immortalare di spalle mentre guarda il mare. Piedi a mollo nell’acqua mentre scende le scalette della barca, sguardo fisso verso l’orizzone e paglietta in mano.

La foto è stata accompagnata dalla didascalia: “Nel blu” con tanto di cuore azzurro e un’altra foto, questa volta della paglietta appoggiata sul corrimano della barca e il mare sullo sfondo.

A far scatenare gli utenti sui social non è stato però il blu intenso del mare, bensì un dettaglio nella posa della conduttrice. Come si legge nei commenti, in molti hanno notato che parte del gluteo e della gamba sinistra della conduttrice hanno in realtà un difetto; sembrano sfumati e il blu del mare ci è finito sopra.

Tanto è bastato a spingere gli utenti a gridare al photoshop: “Se ci fate caso con il ritocco photoshop hanno sbaffato con il blu del mare il sedere…” ha scritto un utente: “Neanche una ventenne così tonica….. Photoshop a go go“. E poi ancora: “Ma le onde sfocate sulla coscia? Almeno usatelo bene Photoshop” “Dimmi che uso Photoshop senza dirmi che uso Photoshop“

Tra i commenti c’è stato però qualcuno che ha apprezzato: “Ce metterei firma e controfirma per un fisico così pure ai miei 48 anni… Può stare sulle palle la Barbarella ma il suo fisico è top” ha scritto un fan. Mentre un altro ha detto:“Barbara sentenzierei all’unanimità che la tua prova costume è decisamente superata con il massimo dei voti buon meritato relax!!!”