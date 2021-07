Disney ha recentemente svelato l’ultimo trailer della docuserie che sbarcherà presto sul suo catalogo di streaming Disney+ e che racconterà le sue attrazioni più famose che rendono felici grandi e piccini nei suoi parchi divertimenti. Mercoledì 21 luglio 2021 farà il suo debutto I segreti delle attrazioni Disney, un interessante approfondimento con dietro le quinte esclusivi che sveleranno i segreti dei archi divertimenti più conosciuti al mondo. Ecco cosa vedremo nella docuserie.

I segreti delle attrazioni Disney: di cosa tratta la serie sulle attrazioni Disney

I segreti delle attrazioni Disney, come spesso accade per il colosso dello streaming, è un importante progetto che intende raccontare con dovizia di particolari i dietro le quinte delle attrazioni più famose presenti nei loro parchi divertimenti sparsi per tutto il mondo e che hanno incantato i bambini e convinto anche gli adulti.

La nuova serie tv racconterà anche la storia dei parchi Disney grazie ai tanti filmati inediti e fotografie del vasto archivio in loro possesso per svelare la nascita delle attrazioni, tutto il procedimento che ha portato alla loro creazione ed anche tutte le migliore tecnologiche apportate nel corso degli anni.

La docuserie sarà composta da 10 episodio che usciranno in due tranche ed hanno il compito di anticipare una della saghe più ambiziose del mondo Disney che presto arriverà nei cinema di tutto il mondo con il primo capitolo intitolato Jungle Cruise. Il titolo del film ricalca infatti il nome di una delle più famose attrazioni dei parchi divertimenti e intende creare una nuova saga cinematografica con al centro l’attore Dwayne Johnson, il noto The Rock del wrestling, che sarà un capitano di battello di inizio 1900 impegnato in una misteriosa avventura immersa nella giungla amazzonica.

I segreti delle attrazioni Disney: quando esce la nuova serie tv

“Tenetevi pronti per la corsa della vita” inizia con questo incipit l’ultimo trailer che lancia I segreti delle attrazioni Disney e che porterà i telespettatori nei meandri dei parchi divertimenti del colosso dell’intrattenimento a partire dal prossimo mercoledì 21 luglio e che promette di coinvolgere grandi e piccini con interessanti aneddoti e storie mai conosciute prima.