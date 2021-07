A Temptation Island va in scena l’atteso falò di confronto tra Floriana e Federico. Dopo l’iniziale rifiuto di lui, la ragazza ha richiesto a Filippo Bisciglia un ulteriore faccia a faccia con il fidanzato che, alla seconda chiamata, accetta. Al falò Floriana sfoga tutta la sua rabbia e delusione: è lei a decidere il destino della coppia, lasciando Federico di stucco.

Floriana e Federico verso il falò di confronto

Floriana e Federico si ritrovano faccia a faccia nel loro atteso falò di confronto a Temptation Island. Nella puntata in onda questa sera la coppia si ritrova, non prima però di essere stati protagonisti delle dinamiche di puntata.

Se da un lato Federico si è mostrato sempre più in simbiosi con la single Vincenza, dall’altro lato il villaggio delle fidanzate è divenuto spesso teatro delle lacrime e degli sfoghi di Floriana.

Dopo un primo tentativo, andato a vuoto per il forfait di Federico, questa volta Floriana ha modo di ritrovarsi con il fidanzato per un faccia a faccia che ha il sapore dell’addio.

Floriana contro Federico: “Con me non ci torni“

Al falò di confronto Floriana e Federico si ritrovano, con la ragazza che si scaglia subito contro di lui: “Io sono molto sicura: ho iniziato questo percorso e mi hai fatto stare come una me**a.

Ti sei fatto la vacanza e puoi continuare a fartela. Io ti ho chiamato solo ed esclusivamente perché quello che ho visto mi ha fatto stare così male, che i miei dubbi io li ho già risolti. Io ho capito che sei una persona che non mi ama, che non ha rispetto di me. E, riferendosi alla tentatrice Vincenza, dichiara: “Hai conosciuto una bella ragazza che adesso ti tieni, perché con me non ci torni“.

Federico spiega: “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire a che punto fossero i miei sentimenti“. Ma Floriana non sente ragioni: “Ti sei scordato quante volte sono andata a letto piangendo, perché con te non si può parlare?

Cercavo un confronto per non arrivare a questo punto, ma te non l’hai mai voluto e te ne sei sempre fregato“.

La coppia scoppia: Floriana abbandona il falò

Attraverso il suo percorso nei sentimenti, Floriana è giunta a una conclusione e la manifesta a Federico: “Io non sono la ragazza giusta per te e tu non sei il ragazzo giusto per me. Io l’ho capito, e anche tu, perché hai trovato un’altra ragazza“. Federico prova a spiegare che per la single Vincenza non ha mai provato nulla: “Io per quella ragazza non provo niente: né attrazione, né nulla“.

E, vedendo Floriana restia a credergli e consapevole che il loro rapporto è destinato a spezzarsi, Federico scoppia in lacrime al falò.

Congedatosi momentaneamente per stare qualche secondo da solo, Federico torna al falò ma vi trova solo la fredda reazione di Floriana: “Non mi interessa se piange, quante volte ho pianto io di là?“. Federico prova ancora una volta a difendere le sue ragioni e a riconquistare la fidanzata, ma Floriana è ferma nella sua decisione. Tra la rabbia e la delusione, decide di tornare a casa da sola lasciando Federico al falò, assieme al solo Filippo Bisciglia.

La coppia è così scoppiata.

