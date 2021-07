Alta tensione a Temptation Island tra Manuela e Stefano. Nel Pinnettu la ragazza osserva alcune immagini del fidanzato, sempre più vicino alla single Federica a livello affettivo e non solo. In giardino i due si lasciano andare a sguardi complici in idromassaggio, oltre ad abbracci infuocati in giardino. “È uno sporcaccione in tutti i sensi“, la reazione inorridita di Manuela.

Manuela nel Pinnettu: le immagini di Stefano e la single

Manuela e Stefano stanno attraversando una lunga fase di crisi a Temptation Island, corroborata da incomprensioni che si trascinando dietro ormai da tempo. Nel villaggio dei fidanzati Stefano è sempre più vicino alla single Federica, con la quale ha allacciato un rapporto di scherzi e complicità.

Non solo momenti gioviali, ma anche attimi in cui i propri sentimenti vengono a galla. Come quando la ragazza è scoppiata in lacrime lasciando intendere che, per Stefano, possa esserci qualcosa in più di una semplice affinità.

Ma Stefano e Federica dimostrano la loro complicità anche in un idromassaggio, con sguardi ed espressioni ammiccanti, e in giardino dove, coricati sulle sdraio, si lasciano andare alle coccole. Tutte immagini visionate da una inorridita Manuela che, convocata nel Pinnettu, è venuta a conoscenza di queste nuove dinamiche attraverso alcuni video.

Manuela su Stefano: “È uno sporcaccione”

Osservando i video Manuela non può che commentare irritata l’avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice: “Guarda dove le mette le mani“. E, fuori dal Pinnettu, si sfoga apertamente con le sue compagne di viaggio: “Che schifo di persona, è uno sporcaccione in tutti i sensi“.

E, ritornando sull’episodio che ha visto la single piangere e Stefano consolarla, Manuela sbotta: “Si è sentita male e gli dispiace, a me ha fatto perdere il lavoro, la casa e non gli dispiace.

A me dice tutte le cose che vi ho raccontato, che mi ha fatto le corna.. e con lei fa tutto il sensibile. Ma veramente ancora ci facciamo prendere per il c**o?“.

Approfondisci

Floriana in lacrime chiede il confronto con Federico, ma arriva il colpo di scena a Temptation Island