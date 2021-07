Il canale di Rete4 per la serata di martedì 20 luglio 2021 propone un adrenalinico film d’azione in prima visione che segue le vicende di un agente che opera sotto falso nome. Il film Eliminators va in onda sul quarto canale del telecomando a partire dalle ore 21:30 circa. Tutta la trama ed il cast delle pellicola.

Eliminators: il cast del film in prima tv assoluta martedì 20 luglio 2021 su Rete4

Eliminators è un film del 2016 di genere action diretto da James Nunn, regista che nel corso della sua carriera ha più volte prediletto questo genere così adrenalinico anche nelle pellicole The Marine 6 – Close Quarters, Hooligans sotto copertura e Tower Block.

La pellicola del film vede come protagonista Scott Adkins, attore e professionista di arti marziali noto al grande pubblico per aver interpretato il lottatore Yuri Boyka nella saga di Undisputed. Insieme a lui a compore il cast vi sono anche Stuart Bennett, attore e wrestler inglese, Daniel Caltagirone, divenuto noto per la sua apparizione nella saga di Tomb Rider, ed ancora James Cosmo, Mehmet Ferda, Ty Glaser.

Eliminators: la trama della pellicola

Il protagonista della pellicola è Thomas McKenzie, un ex agente federale che vive a Londra con la figlia di otto anni sotto copertura e con falso nome dopo una missione tenutasi qualche anno prima.

Per colpa di questa missione però un pericoloso trafficante di armi di nome Charles Cooper si è messo sulle sue tracce per vendicarsi ed ha tutte le intenzioni di rapire la piccola Carly, figlia di Thomas ed anche nipote del pericoloso uomo poiché nata dall’amore di sua figlia e dell’agente.

A causa di una sventata rapina finita in un omicidio, Thomas fa rivelare la sua posizione a Cooper che lo riconosce nonostante il falso nome e manda da lui un sicario spietato che ha il compito di uccidere l’uomo e rapire sua figlia.

Il piano riuscirà parzialmente perché l’uomo rapirà la piccola senza uccidere il padre e questa svista non farà nient’altro che innescare la vendetta di Thomas, voglioso di salvare sua figlia e mettere a tacere il suo ex suocero.