Enrico Brignano e Flora Canto hanno allargato la famiglia. È nato Niccolò, secondo figlio della coppia, e la nuova famiglia ha deciso di condividere sui social le prime immagini del nuovo nato. Nelle scorse settimane la famiglia si stava godendo gli ultimi giorni di vacanza proprio prima del parto insieme alla figlia Martina.

Il messaggio di Flora Canto

“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto!“, scrive divertita Flora Canto su Instagram. il riferimento è al programma che conduce e che va in onda in Rai. Accanto al commento le prime due dolci foto, mentre lei, Brignano e il piccolo Niccolò si stringono in un primo abbraccio.

“Benvenuto dolcissimo amore nostro“, aggiunge ancora la mamma amorevolmente.

Moltissimi vip hanno fatto gli auguri alla neo mamma, da Sonia Bruganelli ad Andrea Delogu e ancora Valeria Graci, Elena Santarelli, Natasha Stefanenko e Max Biaggi.

Le parole di Enrico Brignano per la nascita di Niccoló

“È finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre!“, scrive Enrico Brignano che condivide anche una nuova foto del figlio appena nato. Un dolce scatto con il piccolo Niccoló tra le braccia a cui segue una seconda foto dove la mano del comico stringe quella minuscola del piccolo.

Le foto sono entrambe state pubblicate pochi minuti fa, stupendo i fan della coppia. Non solo una dedica per il nuovo nato Niccoló, ma anche una alla mamma Flora Canto: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino“, ha aggiunto dolce.

Enrico Brignano e la dedica sui social a pochi giorni dal parto

Appena qualche giorno fa l’attore aveva condiviso sul proprio profilo Instagram una foto della compagna Flora Canto con il pancione ben in vista, abbracciato dalla figlia Martina. Su questo bel quadro di famiglia, Enrico Brignano scrive “il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”.