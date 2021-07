Un grande appuntamento andrà in onda su Rai3 nella prima serata di martedì 20 luglio quando la rete trasmetterà per la prima volta in assoluto un concerto evento proiettato solo nei cinema più di un anno fa. Fabrizio De André e Premiata Forneria Marconi – Il concerto ritrovato va in onda a partire dalle ore 21:00 e ci mostrerà un evento unico del quale si erano perse le immagini per oltre 40 anni. Tutto sul docufilm diretto da Walter Veltroni.

Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato: un appuntamento imperdibile su Rai 3

Gli amanti del grande cantautore Fabrizio De André martedì 20 luglio 2021 avranno la possibilità di gustare un reperto unico che grazie alla voglia di Walter Veltroni, qui nelle vesti di regista, e di Piero Frattari, chi quel concerto lo aveva girato e custodito gelosamente, va in onda per la prima volta assoluta in televisione dopo essere apparso nelle sale italiane all’inizio del 2020.

Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM è stato infatti custodito per ben oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese al memorabile concerto tenutosi nel 1979. Dopo un lungo periodo di ricerca di quella che sembrava essere ormai un reliquia sacra, è stato però possibile recuperare il filmato e grazie alla collaborazione del suo padre tecnico, e con il supporto di Walter Veltroni a coordinare il tutto, è stato possibile restaurarlo per renderlo fruibile ai tanti appassionati di musica italiana.

Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato: cosa vedremo su Rai 3

Arriva dunque su Rai3 martedì 20 luglio 2021 Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato che mostrerà ai telespettatori quella che fu un’epoca d’oro del cantautorato italiano e della nostra musica in generale. Partendo dalla storica collaborazione del gruppo con il cantautore di Pegli il docufilm ricostruisce il loro splendido sodalizio artistico attraverso la riproposizione del concerto di Genova del 3 gennaio 1979.

Il pubblico potrà godere di quelle eccezionali immagini che saranno commentate dai protagonisti di quell’avventura straordinaria come Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e ancora tanti altri, che erano allo stesso tempo protagonisti e testimoni di quella scena ed atmosfera unica che segnò il nostro panorama musicale per sempre.