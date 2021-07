Anche l’edizione 2021 di Temptation Island sta volgendo al termine. Il famoso reality show estivo di Canale 5 terminerà, infatti, la prossima settimana con un doppio appuntamento.

Proprio con l’avvicinarsi della fine del percorso nei sentimenti, i nodi stanno venendo al termine e i falò si susseguono. Floriana ha deciso di abbandonare il programma ieri, chiamando in anticipo il fidanzato Federico al falò. Ne è uscito un confronto epico, in perfetto stile Temptation Island. Ma tra Floriana e Federico e davvero finita?

Floriana e Federico, la decisione definitiva nella prossima puntata di Temptation Island

Tra le varie coppie protagoniste dell’edizione del 2021 di Temptation Island, quella formata dai palermitani Floriana e Federico, all’inizio è partita un pò in sordina.

Lui il classico “Uomo che non deve chiedere mai”, che continuava a sparare a zero sulla fidanzata, raccontandoci fino alla nausea del suo pigiamone invernale. Lei, invisibile nel villaggio delle fidanzate, se non per i lunghi pianti e le lamentele.

Insomma una coppia da cui poco ci si aspettava e, invece, i due sono stati i protagonisti della puntata di Temptation Island del 19 luglio con un falò di confronto che ha incendiato il pubblico.

Si, perché, la buona Floriana a un certo punto si è stufata delle critiche continue che arrivano dal villaggio degli uomini, ma soprattutto, non ci ha visto più quando dopo le parole sono arrivati i fatti. Difatti, il bel Federico, ha cominciato a stringere con la single Vincenza e Floriana ha chiesto il falò anticipato, non una, ma ben due volte, visto che al primo il fidanzato ha pensato bene di non presentarsi.

Floriana e Federico: la ragazza decide ma poi ci ripensa? Cosa succederà nella prossima puntata?

Floriana ha regalato al pubblico di Canale 5 un falò come tutti si aspettano.

Dopo tanti confronti in cui subito scappava la lacrimuccia e le parti si pentivano delle loro malefatte, ieri sera, la siciliana ha tenuto il punto. Federico è scoppiato subito a piangere, ma la fidanzata ha continuato dritto per la sua strada: “Con me non ci torni… Non mi interessa se piange“. Più il ragazzo provava a convincerla e accampare scuse e più il pubblico esultava alla fermezza della giovane.

Floriana e Federico hanno lasciato, quindi, il falò divisi, come un po’ tutti speravamo. Ma la delusione è arrivata subito con una frase di Filippo Bisciglia: “Più avanti continueremo a parlare di loro“.

Ci avrà ripensato?