Sull’agenda di Jeff Bezos c’è un appuntamento importante per oggi pomeriggio. In queste ore infatti il fondatore di Amazon partirà dallo spazioporto nel deserto del Texas occidentale, diretto in orbita. L’imprenditore non sarà da solo in questo viaggio originale. Con lui ci saranno un famigliare, un passeggero poco più che adolescente e una delle prime persone a viaggiare nello spazio, ormai circa 50 anni fa. Ecco le prime immagini dell’esperienza.

Jeff Bezos va in orbita: l’equipaggio della New Shepard

Oggi, 20 luglio 2021 Jeff Bezos partirà dal deserto del Texas occidentale con una direzione decisamente originale: l’orbita terrestre.

Il fondatore di Amazon partirà con l’unità New Shepard nel pomeriggio. Con lui sullo speciale “mezzo di trasporto” ci sarà anche suo fratello Mark, che in passato ha definito come il suo “migliore amico”, ma non solo. L’equipaggio della New Shepard comprenderà anche il 18enne Oliver Deamen e l’82enne Wally Funk.

Deamen diventerà la persona più giovane a oltrepassare l’atmosfera terrestre, mentre Funk sarà la più anziana. Wally è stata una della prime reclute dell’aeronautica statunitense e già 50 anni fa ha viaggiato nello spazio, come membro del programma privato Mercury 13.

Il giorno del lancio: la scelta di Bezos

I preparativi per il volo sono iniziati attorno alle 13.30 e sono stati mostrati in diretta Nasa sui canali social della Blue Origin, la compagnia privata di Bezos che ha creato razzi e organizzato viaggi oltre lo spazio terrestre. La zona circostante al lancio sarà chiusa al traffico aereo e autostradale, per evitare che le persone si fermino a immortalare l’evento. Bezos ha scelto il 20 luglio come data per il decollo, per commemorare l’anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, avvenuto 52 anni fa. Quello di oggi sarà il 16esimo volo per il New Shepard, ma il primo con le persone a bordo.

Obiettivo di Bezos è quello di superare la linea di Kármán, soglia immaginaria posta attorno a 100 km di altezza oltre la quale la Fédération Aéronautique Internationale certifica che il veicolo ha viaggiato nello spazio. Richard Branson, che ha viaggiato nello spazio lo scorso 11 luglio, non ha superato questa soglia.

Jeff Bezos conquista lo spazio: le immagini del volo

In questi minuti Jeff e Mark Bezos, Oliver Deamen e Wally Funk hanno vissuto la tanto attesa esperienza a bordo della New Shepard. Il loro volo è durato in totale 10 minuti.

I 4 passeggeri sono saliti a bordo della navicella grazie a una passerella e la Funk ha sorriso alle telecamere con grande entusiasmo.

La New Shepard pronta al decollo

Terminato il conto alla rovescia per la partenza, il razzo e la navicella hanno preso il volo sulla traiettoria verticale diretta oltre l’orbita terrestre. Dopo qualche istante è stato possibile ascoltare le prime reazioni di Bezos e compagni, che hanno gridato entusiasti della loro avventura, esultando per aver raggiunto il punto di totale assenza di gravità.

Il decollo della New Shepard

La New Shepard in volo

A circa 7 minuti dall’inizio del lancio la parte inferiore del mezzo, il razzo, è stato staccata da quella superiore, atterrando in prossimità della zona da cui era partito.

La navicella è invece rimasta in orbita per qualche istante ancora, poi, 3 grandi paracadute sono stati aperti, per agevolare il decollo.

Il razzo e la navicella del New Shepard

Una volta atterrati, i quattro passeggeri sono scesi dalla navicella, abbracciando felici i membri del team e le altre persone giunte per accoglierli a terra, dopo il breve ma entusiasmante viaggio in orbita.