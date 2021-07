La prima serata di Rai2 per mercoledì 21 luglio 2021 propone un film d’azione con un cast di tutto rispetto che vede gli interpreti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson come attori protagonisti. Il film Come ti ammazzo il bodyguard racconta lo strano rapporto tra i due personaggi che si sono sempre odiati ma che dovranno mettere da parte il loro astio per unirsi in una battaglia. Scopri la trama ed il cast del film.

Come ti ammazzo il bodyguard: il cast del film in onda mercoledì 21 luglio 2021 su Rai2

Come ti ammazzo il bodyguard (dal titolo in lingua originale The Hitman’s Bodyguard) è una pellicola del 2017 diretta da Patrick Hughes, regista noto per aver firmato la terza pellicola della saga de I mercenari ed altri film d’azione minori.

I protagonisti del film sono i due attori statunitensi Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. I due si trovano a collaborare per la prima volta nello stesso progetto, interpretando Michael e Darius, nonostante nel corso della carriera si siano sfiorati per i loro ruoli compresi nell’universo cinematograifico dei Mervel Studios, quando il primo ha interpretato Deadpool ed il secondo è stato il fidato agente dello S.H.I.E.L.D. di nome Nick Fury.

Gli altri interpreti sono Gary Oldman nei panni di Vladislav Dukhovich, l’attore divenuto noto per il ruolo di Sirius Black della saga cinematografica di Harry Potter, Élodie Yung ad interpretare Amelia Roussel ed infine Salma Hayek nei panni di Sonia Kincaid.

Come ti ammazzo il bodyguard: la trama della pellicola

Michael e Darius a loro modo si occupano di salvare la vita delle persone, il primo con metodi più consoni a quelli del bodyguard mentre il secondo nel corso della sua carriera si è lasciato una scia di sangue assai lunga. I due si odiano da tempo per i loro modi di essere diametralmente opposti ma si trovano costretti a collaborare quando Darius è l’unico testimone di un fattaccio che incastrerebbe Michael.

Il bodyguard è infatti al centro di un omicidio contorno fatto per mano del genocida Vladislav Dukhovich che ha tutta l’intenzione di incastrarlo davanti ad un tribunale e metterlo a tacere. I due avranno il compito di svelare il losco piano del dittatore e liberare il suo stato da quel potere.