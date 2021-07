È un vero e proprio grido di guerra quello che Simona Ventura ha lanciato su Instagram in compagnia di Paola Perego. Le due conduttrici, infatti, stanno decisamente “tramando” qualcosa e i frutti li vedremo a settembre su Rai2. Sembra pronto il loro debutto insieme: per la prima volta Simona Ventura e Paola Perego saranno compagne di trasmissione, che secondo le indiscrezioni potrebbe chiamarsi Citofonare Rai2. Un unire le forze per risollevare i destini delle conduttrici, che negli ultimi anni non hanno portato a casa risultati all’altezza dei loro precedenti successi.

Simona Ventura e Paola Perego: presto insieme con Citofonare Rai2

Era stato presentato con il nome di Tutto fa domenica, ma potrebbe invece chiamarsi Citofonare Rai2 il nuovo programma Rai che vedrebbe insieme Simona Ventura e Paola Perego.

Le due conduttrici sono reduci da alcuni flop e ora hanno l’opportunità di lottare insieme per conquistare una fascia oraria non certo semplice. La trasmissione andrà infatti in onda all’ora di pranzo di domenica da settembre e potrebbe essere l’ultima occasione per le due di “sfondare” gli ascolti.

Le due “volpi” pronte all’attacco

Battagliere lo sono, come mostra un post su Instagram con Simona Ventura e Paola Perego, insieme in Sardegna.

Più che alle vacanze, le conduttrici sembrano pensare giù al piano di attacco, non a caso il commento è: “Riunione di volpi… Strage di galline“.

Insomma, i due storici volti televisivi non hanno paura di mettersi in gioco, in quella che è davvero l’unica occasione di rilanciare una carriera che langue da un po’. “A settembre, parte il programma con Paola Perego ed è un bellissimo approccio, uno show con una conduzione di due donne, ci divertiremo un sacco. Saranno 30 puntate ogni domenica dalle 11 alle 13, su Rai2, perché la musica batte sempre sul due“, commenta con Chi Simona Ventura.

I progetti televisivi di Simona Ventura

SuperSimo non fa chiacchiere a vuoto e mostra la sua lealtà alla nuova compagna d’arme: “La Talpa non la farei perché è di Paola Perego“, ha dichiarato, parlando della sua carriera a Mediaset. I progetti però non mancano e questa sembra davvero una stagione impegnata per lei.

“Ho tre grandi progetti. Il primo è Discovery Simo 2, su Discovery, un viaggio in Emilia Romagna che parte il 24 luglio e andrà nei miei luoghi del cuore ed è un grande risultato anche perché è prodotta da SiVe, la nostra casa di produzione, e apre la porta a una serialità con altre Regioni“, spiega, parlando poi di Citofonare Rai2 e di un misterioso “progetto digital top secret“.

Se le due conduttrici riusciranno a conquistare ancora non si può dire, ma certamente ci stanno mettendo tutto il loro impegno per tornare a brillare.

