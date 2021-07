È di questi minuti la notizia di un autobus turistico precipitato a Capri. A bordo c’erano diverse persone, tutti turisti e molte famiglie con bambini. Dalle prime informazioni, l’autobus sarebbe precipitato per circa 20 metri.

Secondo le prime informazioni sul posto sarebbero giunti i vigili del fuoco, ma i primi soccorsi sarebbero stati effettuati dai bagnanti e dai bagnini del lido. Al momento risulterebbe solo un ferito in gravi condizioni. Il pullman era molto affollato a causa di un guasto alla funicolare.

Precipita autobus turistico a Capri

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di giovedì 22 luglio; l’autobus è precipitato a Marina Grande, nei pressi del Lido delle Ondine.

Il pullman con a bordo dei turisti è volato già per circa 20 metri; a bordo c’erano molte persone anche perché, come riferisce Il Mattino, a causa di un guasto in mattinata la funicolare era fuori servizio.

“Capri, pulmino con 11 persone a bordo esce di strada nella zona di Marina Grande. Intervento dei Vigili del fuoco in corso, recuperati tutti gli occupanti rimasti feriti“, hanno scritto i Vigili del Fuoco su Twitter.

I bagnanti si sono buttati in mare per la paura

Ad assistere increduli alla scena diversi bagnanti, che hanno raccontato di essersi gettati in mare per lo spavento: “Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo” hanno raccontato sempre al Mattino sotto shock.

Le condizioni dei passeggeri sul bus

Secondo quanto riferito dalle testate locali, la maggior parte delle persone a bordo del pullman sarebbero fortunatamente illese tranne che per una, che stando a quanto riportato da Fanpage sarebbe in condizioni giudicate gravi.

Tra le persone estratte dalle lamiere ; una donna ha presentato ecchimosi alle gambe, a un altro è stato dato l’ossigeno perché in difficoltà respiratoria.

Sempre secondo quanto riferito dal Mattino, a bordo c’erano diversi bambini che sarebbero rimasti illesi.

Guarda il video: