La prima serata di Rete 4 per giovedì 22 luglio 2021 propone una commedia romantica storica del cinema italiano. Innamorato pazzo, per la regia di Castellano e Pipolo, viene trasmesso alle ore 21:30 circa sul quarto canale del telecomando. La trama, le curiosità ed il cast del film che vede come protagonisti Adriano Celentano ed Ornella Muti.

Innamorato pazzo è un film italiano di genere commedia sentimentale del 1981, diretto da una coppia storica di registi italiani quali Castellano e Pipolo. Il duo ha firmato numerose commedie a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 affermandosi nel nostro cinema per titoli divenuti cult come Attila flagello di Dio con Diego Abatantuono ma riuscendo anche a firmare un film che ha segnato un’epoca anche negli anni ’90 quando girarono Ci hai rotto papà.

Ma la loro collaborazione più nota e redditizia è quella con l’attore e cantante Adriano Celentano, che recita da protagonista anche nella commedia che andrà in onda il 6 luglio 2021 su Rete4. Il poliedrico artista è stato infatti diretto dal duo in alcuni dei suoi film più riusciti come Il bisbetico domato del 1980, Asso del 1981 e Grand Hotel Excelsior del 1982.

L’attore in Innamorato pazzo torna a recitare al fianco di Ornella Muti, una delle attrici più belle e conosciute di quegli anni che è riuscita ad avere una lunga e riconosciuta carriera che la vista diretta dai più grandi regista del cinema italiano come Ettore Scola, Carlo Verdone, Paolo Virzì.

Innamorato pazzo: la trama del film

Cristina è la principessa di un regno immaginario che arriva in visita di Stato con famiglia al seguito a Roma per cercare di far risalire le fortune della sua casata a corto di finanze. La giovane è promessa sposa ad un giovane miliardario per un matrimonio di comodo che farà risalire le fortune della sua famiglia ma non sa ancora che la sua vita cambierà presto per l’incontro con un autista di un autobus della capitale, il simpatico ed estroverso Barnaba, che arivà come un ciclone a travolgerla.

Il giovane si innamora follemente a prima vista di Cristina e cerca di conquistarla facedole vivere delle strane e divertenti avventure in giro per la città sul suo autobus. Riuscirà a fare cambiare idea ai genitori della bella?