Temptation Island non perdona e sono poche le coppie che riescono a sopravvivere all’Isola dei Tradimenti. Per scoprirlo, generalmente, bisogna attendere l’ultima puntata, ma stavolta potrebbero esserci stati degli spoiler. Due dei fidanzati sono infatti stati beccati durante una serata a Ponte Milvio, Roma, circondati da diverse ragazze. E mentre per uno di loro era già nota la fine della relazione, l’altro è stato una sorpresa (ma non troppo).

Temptation Island, due fidanzati e la serata a Roma

Lo sanno bene i concorrenti che non si svela come sia finita la loro storia prima dell’ultima puntata di Temptation Island, che andrà in onda martedì 27 luglio.

Purtroppo, sembra che due di loro non siano stati abbastanza attenti, e le loro foto in una serata da single hanno fatto in breve tempo il giro dei social. Si tratta di Tommaso Eletti e Alessandro Autera, e mentre per il primo non c’erano dubbi sull’esito infausto del falò, per l’altro qualche speranza sopravviveva.

Non sembra però sia andata bene la relazione tra Alessandro e Jessica Mascheroni, che andava avanti da 7 anni, visto che insieme a Tommaso, lui single, è stato pizzicato durante una soirée non esattamente elegante in un locale di Ponte Milvio.

Insieme a loro uno stuolo di ragazze e benché questa non sia una prova, certo non fa ben sperare sull’esito del falò.

Deianira Marzano: “Si sono lasciati”

A pubblicare e commentare le foto con lo “spoiler” è stata Deianira Marzano, opinionista di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso e commentatrice accanita di reality. La “Terribile” non ha dubbi, ma allo stesso tempo lamenta la sua rete di spie: “Non mi mandate segnalazioni di gente sconosciuta, perché io sono stufa di dare visibilità sui social a tutti questi bagni di Vespasiano“.

Deianira, comunque, non ha dubbi: “In virtù del fatto che sono uscite queste cose di Jessica, che forse era andata a letto con il tentatore, e che abbiamo visto Tommasino insieme ad Alessandro, ne deduciamo che questi due si siano lasciati“.

Le due coppie scoppiate a Temptation Island

Insomma, che Tommaso e Valentina fossero arrivati al canto del ciglio era chiaro: i due sono usciti dalla trasmissione da single. Ma Alessandro Autera e Jessica Mascheroni potevano riservare qualche sorpresa, anche se pochi ci credevano visto che entrambi si sono lasciati andare con due tentatori.

“Io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere“, ha dichiarato Alessandro, “Perché con questa qua non ci posso fare niente.

Lei non mi riesce a lasciare? Perché lei sta comoda a stare con me. Non si merita niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del caz*o“.

