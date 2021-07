Lutto gravissimo per Billy Costacurta: morta la madre dell’ex campione del calcio, Margherita Beccegato. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata vittima di un incidente stradale in provincia di Varese e avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un muro. La tragedia si sarebbe consumata poche ore fa a Cavaria Con Premezzo.

Lutto per Billy Costacurta: la madre muore in un incidente stradale

La notizia della morte della madre di Alessandro “Billy” Costacurta, ex calciatore e marito di Martina Colombari, è stata riportata dall’Ansa. Secondo le prime informazioni emerse sul decesso, Margherita Beccegato sarebbe stata vittima di un incidente stradale a Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese, nella mattinata di oggi.

L’auto in cui era alla guida sarebbe finita contro un muro senza lasciarle scampo. Dietro la tragedia, stando alle informazioni finora trapelate, forse una perdita del controllo del veicolo a causa di un malore. La mamma dell’ex campione di calcio Billy Costacurta aveva 87 anni. Sul posto, riferisce ancora l’agenzia di stampa, l’intervento dei Vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio, il personale del 118 e la Polizia Locale. I soccorsi si sarebbero rivelati purtroppo inutili.

Morta la madre di Billy Costacurta: il cordoglio del mondo del calcio

Le forze dell’ordine sarebbero al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita la madre di Billy Costacurta. In queste ore, tanti i messaggi di cordoglio rivolti all’ex campione del Milan e alla sua famiglia, tra cui quello del Monza Calcio, società in cui l’ex giocatore aveva militato agli esordi della sua carriera.

Secondo quanto riportata dal Fatto Quotidiano, Margherita Beccegato viveva a Jerago Con Orago città natale dell’ex calciatore rossonero e azzurro che si trova nella stessa provincia di Varese.