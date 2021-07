Venerdì 23 luglio 2021 ritorna l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con il conosciuto programma di successo presentato da Carlo Conti. Continua ad andare in replica riproponendo la terza puntata della prima edizione del fortunato format. Top Dieci sta facendo compagnia ai telespettatori di Rai1 in questa strana estate riproponendo interamente la prima edizione, che vedrà come sempre contrapposte due squadre di personaggi Vip pronte a sfidarsi con le classifiche che indagano temi di costume e della società italiana ma non solo. Chi saranno gli ospiti della puntata e cosa vedremo questa sera nella sfida tra le due squadre.

Carlo Conti torna con le sue classifiche: cosa vedremo nella puntata in replica di oggi

Nella prima serata di oggi venerdì 23 luglio 2021 ritorna su Rai1 in replica Top Dieci, lo show di Carlo Conti che ripropone agli spettatori la prima fortunata edizione del format.

Rai1 ha dunque deciso di riproporre tutte e quattro le puntate che lo scorso anno hanno sancito delle prime serate la ripartenza della televisione pubblica, subito dopo il momento più buio degli ultimi anni dovuto al lockdown per la pandemia di Covid-19.

Gli ospiti ed i Vip in gara di Top Dieci nella terza puntata in replica su Rai1 venerdì

Quest’oggi rivedremo dunque la puntata andata in onda il 26 giugno del 2020 quando a fronteggiarsi vi furono le due squadre de I Romani contro quella de Gli Abc.

La prima compagine è formata da personaggi famosi per l’appunto da personaggi che vengono tutti dalla città Eterna e che per la precisione sono il comico e conduttore Enrico Brignano, l’attrice Claudia Gerini ed il presentatore e doppiatore Giancarlo Magalli. A sfidarli vi sarà la squadra composta dai cantanti Al Bano e Orietta Berti insieme alla showgirl e presentatrice Maddalena Corvaglia.

Nel terzo appuntamento Carlo Conti avrà il piacere di ospitare in studio, oltre ai concorrenti Vip, anche l’amica Loretta Goggi che lo accompagna da tempo nell’avventura di Tale e quale Show come giudice.