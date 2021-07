La proposta di Rai3 per la prima serata di venerdì 23 luglio 2021 è un intenso film drammatico con protagonista il noto attore Keanu Reeves ed al suo fianco la grande interprete Renée Zellweger. Il film Una doppia verità va in onda sul terzo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa. Tutta la trama ed il cast del film.

Una doppia verità: il cast del film in onda su Rai3

Una doppia verità (dal titolo in lingua originale di The Whole Truth) è una pellicola del 2016 diretto da Courtney Hunt, tregista e sceneggiatrice statunitense qui alla seconda fatica dietro la cinepresa.

Il film racconta la storia del processo che vede coinvolto un giovane sorpreso sulla scena del delitto di suo padre.

L’avvocato che prende le difese dell’avvocato di nome ‘avvocato difensore Richard Ramsey è interpretato dall’attore Keanu Reeves, divenuto noto al grande pubblico grazie all’interpretazione, tra le altre, di Neo nei quattro film della famosissima saga cinematografica di Matrix. Nei panni della madre del giovane accusato vi è l’attrice Renée Zellweger, che interpreta Loretta Lassiter, e a completare il cast ci sono Gabriel Basso (Mike Lassiter), Gugu Mbatha-Raw (Janelle Brady) Jim Klock (James LeBlanc) e il conosciuto Jim Belushi (Boone Lassiter).

Una doppia verità: la trama della pellicola

Mike Lassiter, un giovane come tanti, viene sorpreso sulla scena del crimine al fianco al corpo di suo padre e subito viene accusato dell’omicidio che lo porterà presto in carcere. Mike così finisce di fronte alla giuria difeso dall’avvocato Richard Ramsey che cercherà in tutti i modi di far venire a galla la verità.

Il caso però non è così semplice come sembra perché dopo una iniziale ammissione del ragazzo, che non aveva ovviamente convinto il suo difensore, si trincera dietro un doloroso silenzio in attesa che l’avvocato scopra la verità.

Il film racconterò l’intero processo tra false piste e contorti personaggi che vedrà la figura della madre del ragazzo a giocare un ruolo fondamentale.