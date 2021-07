Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate dello showbiz e la loro ironia conquista i fan, spesso aggiornati sulle avventure della famiglia su Instagram. Ultimamente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di cimentarsi in un’impresa decisamente al cardiopalma, lanciandosi nel “volo dell’angelo“, una discesa di 2 km a più di 110 km/h. A chi le chiede perché insieme a lei non ci fosse Totti, Ilary Blasi risponde che il Capitano ha preferito passare, scegliendo un po’ di relax in spiaggia.

Ilary Blasi coraggiosa: si cimenta con il “volo dell’angelo”

La conduttrice non si sottrae a un’esperienza piena di adrenalina, volando per 2225 metri partendo da una quota di 730 metri che raggiunge la velocità massima di 172 km/h.

È il “volo dell’angelo”, il lancio nel vuoto con imbracature lungo una discesa in picchiata. Ilary Blasi si presenta tostissima alla sfida, che si conclude con il trionfo e l’arrivo in tutta sicurezza dopo il volo sulle colline di Rocca Massima, tra Roma e Latina.

Totti preferisce la spiaggia: “Il Capitano? Si è ca**to sotto”

Ilary Blasi ha documentato l’esperienza su Instagram, dove non è mancata una piccola presa in giro per il marito Francesco Totti, che ha scelto passatempi ben più rilassanti.

“Mi state chiedendo ‘dov’è il Capitano? dov’è il Capitano?’. Il Capitano si è ca**to sotto. Lo devo dire così, come va detto“.

Nelle Storie allega anche un fotomontaggio dell’ex calciatore che prende il sole in sdraio al mare in pieno relax.

Storia Instagram di Ilary Blasi con Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’amore e la vicinanza nei momenti difficili

Nonostante la conduttrice abbia affrontato la spaventosa esperienza sola, nei momenti importanti tra lei e Totti non sono mai mancate vicinanza e sostegno. Lo ha raccontato a F la stessa Ilary Blasi, parlando dell’addio del Capitano al calcio: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri.

Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per 2 anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca“.

