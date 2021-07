Un grande classico del cinema mondiale torna su Italia1 nella prima serata di sabato 24 luglio 2021. La pellicola vincitrice di 3 premi Oscar per la regia di Steven Spielberg dal titolo Jurassic Park sarà trasmessa a partire dalle ore 21:20 circa. Tutto sulla trama, il cast e le curiosità del film.

Jurassic Park: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1

Jurassic Park è il primo film della lunga saga iniziata nel 1993 e diretta da Steven Spielberg. Il primo capitolo è basato sull’omonimo romanzo scritto dello scrittore Michael Crichton. La pellicola nacque proprio dalla collaborazione tra i due che si trovarono a scrivere insieme l’adattamento cinematografico e la sceneggiatura, che venne poi sistemata nella stesura finale da David Koepp.

Dietro quello che è stato un film campione d’incassi ci fu un lavoro minuzioso per la resa grafica dei dinosauri da portare su schermo, tanto che il regista si fece affiancare da un paleontologo per rendere quanto più verosimili i grandi animali che poi furono portati sul set grazie alla tecnologia di animatronica, una speciale tecnologia che utilizza delle componenti elettroniche e robotiche per far muovere quelli che erano dei veri e propri pupazzi giganti.

Il cast del film vede come protagonista il paleontologo Alan Grant interpretato dall’attore Sam Neill, con al suo fianco Laura Dern nei panni di Ellie Sattler, Jeff Goldblum in quelli di Ian Malcolm ed ancora Samuel L. Jackson a dare il volto a Ray Arnold.

Jurassic Park: la trama della pellicola

Alan Grant ed Ellie Sattler sono due scienziati esperti in paleontologia e biologia che si trovano di fronte ad un parco divertimenti al quanto singolare. Il miliardario Hammond ha infatti creato su di un’isola un immenso recinto elettrifico dove al centro scorrazzano 15 specie di dinosauri, riportati in vita grazie alla clonazione delle loro cellule da alcune zanzare vissute nel Giurassico e rimaste intrappolate nell’ambra.

Lo scopo del miliardario è quello di avere una relazione positiva dai due esperti in materia da presentare ad alcuni finanziatori per far si che il suo progetto possa continuare. I due scienziati avranno quindi il compito di visitare il Jurassic Park e stabilire la fattibilità del progetto ma dopo una iniziale calma apparente si troveranno a dover fronteggiare la forza dei dinosauri e le loro remore nei confronti dell’uomo che li sta sfruttando.