È morta Nerina Peroni, concorrente di Tu sì que vales che, nell’autunno scorso, aveva commosso giudici e pubblico con la sua straordinaria esibizione sul palcoscenico di Canale 5. Per tanti era la “nonna pianista“, appassionata di musica e forte di un grande talento aveva regalato tante emozioni nella trasmissione. Di lei, Maria De Filippi aveva fatto un ritratto davanti alle telecamere: “Ci si nasce così. Ha l’arte di suonare“.

Lutto a Tu sì que vales: è morta Nerina Peroni

Nerina Peroni, pianista rivelazione di Tu sì que vales nella scorsa edizione dello show, è morta all’età di 81 anni. La notizia, riportata da TgCom24, è arrivata poche ore fa.

Il decesso della concorrente della trasmissione sarebbe avvenuto in una casa di riposo del Cuneese in cui era ospite.

“Le sue dita si muovono con una velocità che non corrisponde alla sua età anagrafica“, aveva detto Maria De Filippi dopo la sua straordinaria ed emozionante esibizione sul palcoscenico del programma, elogiando il suo talento al pianoforte.

Nerina Peroni allietava gli ospiti e il personale della casa di riposo con le sue note, come ricordato dalla direttrice della struttura al Corriere della Sera: “Siamo tutti profondamente colpiti.

Ogni mattina lei si sedeva al pianoforte, nel salone. Oggi c’è il silenzio“.

Nerina Peroni in finale a Tu sì que vales

Nerina Peroni, professoressa di musica in pensione, si era presentata al pubblico italiano e ai giudici del talent show in una puntata dell’ottobre 2020, portando in scena una impeccabile performance al piano. Nella trasmissione aveva raccontato la sua storia e la scelta di andare a vivere in una casa di riposo, parole riportate da TgCom24: “Le mie amiche avevano paura che mi intristissi… Devo dire che ho incontrato delle persone meravigliose: la direttrice, le infermiere, gli ospiti sono miei fratelli e sorelle.

Ho trovato la vita di cui avevo bisogno…“. Durante il suo percorso nel programma, Nerina Peroni era arrivata in finale e, sebbene senza conquistare il titolo dell’edizione, aveva fatto apprezzare il suo talento ai telespettatori di tutta Italia.

Guarda il video: