Sabato 24 luglio 2021 su Rete4 va in onda un film intenso in grado di ricevere due nomination ai premi Oscar del 2019. L’intenso film Opera senza autore sarà trasmesso alle ore 21:15 circa e racconta una commovente storia intrecciata in tre decenni ambientata nella Germania del post seconda Guerra Mondiale. La trama ed il cast della pellicola.

Opera senza autore: il cast del film che va in onda sabato 24 luglio 2021 su Rete4

Opera senza autore (dal titolo in tedesco di Werk ohne Autor) è una pellicola del 2018 scritta e diretta da Florian Henckel von Donnersmarck. Il regista, che racconta tre epoche della storia tedesca mostrandoci la vita complessa e tormentata di un artista, si è liberamente ispirato alla vita e all’opera del pittore realmente esistito di nome Gerhard Richter.

Il cast del film è composto da Tom Schilling, nei panni del protagonista Kurt Barnert, Sebastian Koch ad interpretare lo spietato Prof. Carl Seeband e Paula Beer a dare vita a sua figlia Ellie Seeband, mentre Saskia Rosendahl è Elisabeth May, zia di Kurt Barnet.

Opera senza autore: la trama della pellicola

La trama del film trae liberamente spunto da fatti realmente accaduti e racconta alcune storie che si intrecciano nel corso di tre distinte epoche in Germania.

Inizialmente troviamo Kurt e sua zia Eisabeth, grande appassionata d’arte, che si trovano ingiustamente divisi a causa dei rastrellamenti della popolazione che il Terzo Reich stava portando avanti nel loro lurido tentativo di ripulire la popolazione. Elizabeth morirà infatti a causa della scelta del Professor Seeband, che decide di eliminarla dopo averla visitata ed averla reputata schizofrenica.

Le vite del Professore e di Kurt rimarrano così per sempre legate anche nei decenni successivi perché il ragazzo, ormai diventato un abile artista, si innamorerà perdutamente a sua insaputa di sua figlia Ellie e lo spietato uomo farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al loro amore.