Sabato 24 luglio 2021 alle ore 20:00 consueto appuntamento con la nuova sestina vincente del concorso numero 88 del SuperEnalotto. Volge al termine così la settimana in compagnia del montepremi più alto d’Italia che continua a crescere senza sosta e si posiziona a 58 milioni e 700mila euro. Segui i risultati ed il commento all’estrazione disponibile su The Social Post a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00.

SuperEnalotto: il montepremi

Il gioco del SuperEnalotto continuerà a mettere in palio ricchi premi anche nel concorso numero 88 di questo anno che sarà effettuato sabato 24 aprile 2021.

Ad aggiudicarsi i premi saranno quei giocatori possessori di schedina valida, in grado di riuscire ad individuare i numeri della sestina vincente, con la possibilità di incrementare il proprio bottino attraverso la scelta del numero Jolly e di quello SuperStar.

SuperEnalotto: tutte le vincite milionarie messe a segno nei concorsi

I concorsi del SuperEnalotto sono capaci da sempre di attirare tanti giocatori grazie al suo ricco montepremi in pali. Nel concorso che si terrà sabato 24 luglio 2021 la cifra arriverà a toccare 58 milioni e 700 mila euro che, come i tanti appassionati sanno, non costituisce la somma più alta mai registrata.

L’ultima vincita multimilionaria messa a segno è infatti stata centrata lo scorso sabato 22 maggio 2021 quando un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, è riuscito nella storica impresa di indovinare tutti e sei i numeri facenti parte della combinazione. La vincita ha toccato la cifra record di ben 156 milioni di euro che costituisce la quarta somma più altra mai vinta nella storia del SuperEnalotto.

Nel gioco, nonostante siano molto rare per una questione probabilistica, vi sono state tante vincite milionarie che non hanno fatto altro che ingolosito sempre più i giocatori, anche quelli non abituali.

Dalla prima storica vincita, verificatasi a Poncarale ( in provincia di Brescia) e che diede la significati somma di 11 miliardi di lire, si sono susseguiti svariati vincitori e nella tabella seguente ne ricorderemo i più recenti in ordine cronologico dopo quella verificatasi 2 mesi fa in provincia di Fermo:

Data Vincitori Vincita Euro Concorso 07/07/2020 1 59.472.355,48 Concorso 63/2020 28/01/2020 1 67.218.272,10 Concorso 12/2020 17/09/2019 1 66.369.584,83 Concorso 112/2019 13/08/2019 1 209.160.441,54 Concorso 97/2019 23/06/2018 1 51.316.029,80 Concorso 75/2018 17/04/2018 1 130.195.242,12 Concorso 46/2018 01/08/2017 1 77.735.412,31 Concorso 91/2017 25/02/2017 1 93.720.843,46 Concorso 24/2017 27/10/2016 1 163.538.706,00 Concorso 129/2016 16/07/2015 1 21.856.879,71 Concorso 85/2015 21/03/2015 1 9.577.624,94 Concorso 35/2015 03/02/2015 1 4.858.953,03 Concorso 15/2015 10/01/2015 1 4.327.432,81 Concorso 5/2015 30/12/2014 2 9.022.485,33 Concorso 156/2014 22/11/2014 1 40.192.368,22 Concorso 140/2014 Le vincite messe a segno dop aver indovinato la sestina vincente del conscorso.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.