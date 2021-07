Fiori d’arancio in vista per una coppia di Temptation Island: Andrea Celentano e Raffaela Giudice hanno deciso di convolare a nozze e la romantica proposta di matrimonio è andata in scena sui social. I due, fidanzati di tempo e protagonisti della sesta edizione del reality, avevano catturato l’attenzione del pubblico per la relazione tormentata (anche dalla vicinanza tra Celentano e l’allora single tentatrice Teresa Langella).

Temptation Island, Andrea Celentano e Raffaela Giudice si sposano: la proposta di matrimonio

Andrea Celentano e Raffaela Giudice avevano messo alla prova il loro amore partecipando alla sesta edizione di Temptation Island e ora hanno deciso di compiere il grande passo verso l’altare.

Su Instagram, lei ha condiviso le dolcissime immagini della romantica proposta di matrimonio organizzata da Andrea Celentano sulla spiaggia. In scena fuochi d’artificio e una scritta luminosa con una sola parola: “Sposami”. I fiori d’arancio sono dunque a pochi passi, e la svolta per la coppia è arrivata a 10 anni dall’inizio della storia d’amore.

Instagram Stories di Raffaela Giudice

Andrea Celentano e Raffaela Giudice da Temptation Island al matrimonio

La romantica sorpresa per Raffaela Giudice è arrivata dunque nel 10° anniversario di fidanzamento, con tanto di splendido anello come da tradizione.

La coppia era stata tra le protagoniste della sesta edizione del programma televisivo dedicato al viaggio nei sentimenti, nel 2018, e l’avvicinamento tra Andrea Celentano e l’allora tentatrice Teresa Langella aveva rischiato di far saltare la relazione. Al falò di confronto finale, Raffaela Giudice aveva perdonato il fidanzato e ora è arrivata la decisione di sposarsi.

La proposta di matrimonio ha avuto come sfondo proprio il mare, scenario che li aveva visti apparire per l’ultima volta davanti alle telecamere del programma prima di uscire insieme dalla loro avventura televisiva.

“Sto realizzando ancora – ha scritto Raffaela Giudice dopo la sorpresa –, ma ovviamente gli ho detto di sì”.