Domenica 25 luglio 2021 su Rai1 doveva andare in onda una delle repliche della serie Vivi e lascia vivere con l’apprezzata Elena Sofia Ricci come interprete principale. La storia di Laura e della sua famiglia rimasta orfana del capo famiglia, con la donna che ritornata a Napoli iniziare a fare la cuoca si deve quindi fermare. In onda domenica 25 luglio 2021 su Rai 1 andrà in onda invece un film.

Vivi e lascia vivere: di cosa parla la serie bloccata dalla Rai

A distanza di poco più di un anno su Rai1 ritornava la fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura, una donna di cinquant’anni che vive a Napoli e lavora come cuoca ed è sposata da vent’anni con Renato, un uomo che lavora a bordo delle navi da crociera ma al quale purtroppo il destino chiede di fare a meno.

Ruggero infatti viene a mancare in un incendio a Tenerife e lascia così da sola la donna con i tre figli. Da quel momento la famiglia sta imparando a reinventarsi completamente con Laura che si rimbocca le maniche con un nuovo lavoro mentre dovrà fare anche i conti una volta per tutte con il suo misterioso passato che ritorna prepotentemente.

Vivi e lascia vivere sospeso, cosa va in onda al suo posto

Le repliche d’estate sono un classico, ma questa volta la Rai ci ripensa e decide di cambiare la propria programmazione forse non contenta degli ascolti che è riuscita ad incassare.

In onda andrà quindi il film Metti la nonna in freezer.

La protagonista del film è Claudia, una giovane restauratrice, che attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, senza che questo arrivi mai. Ad aiutarla c’è la pensione della nonna, che però improvvisamente viene a mancare. A quel punto l’idea di di surgelare il cadavere della nonna si fa spazio nel tentativo di continuare a incassare la sua pensione.