Chiara Ferragni è finita nel mezzo di un’aspra polemica dopo aver pubblicato foto sul suo profilo Instagram del volo sul jet privato usato per andare in Puglia, dove passerà le vacanze con famiglia e amici. La regina delle influencer, questa volta, ha ricevuto critiche anche dai fan, che le hanno fatto notare come gli aerei privati siano fonti di inquinamento molto superiori rispetto ai voli di linea e agli altri mezzi di trasporto.

Chiara Ferragni: vacanze in Puglia con il jet privato

Le ferie sono cominciate anche per Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer volata in Puglia insieme al marito Fedez e ai figli Vittoria e Leone.

Con loro anche alcuni amici, che sono arrivati a Bari con il jet privato per poi spendere qualche giorno nelle bellissime masserie del brindisino. Ferragni ha, come sempre, condiviso con i follower su Instagram ogni momento dell’agognata partenza per le ferie, inaugurate con uno shoot Instagram proprio sul volo privato.

Le critiche contro Chiara Ferragni: “E l’ambiente?”

Purtroppo proprio il volo sul jet ha innescato una polemica contro l’imprenditrice, con tantissimi follower che hanno criticato la scelta di andare da Milano a Bari con un volo privato. “L’aereo privato per un volo nazionale potevate anche risparmiarvelo“, scrive un’utente, “Siamo nel mezzo di una crisi climatica e sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi“.

E ancora: “Ma le borse con i materiali riciclati e poi viaggiate in jet?“.

Commenti molto duri dai fan di tutto il mondo, che sottolineano come stimino Chiara Ferragni, ma di non poter condividere questa scelta. “Amo Chiara, davvero, ma usare un jet privato è super inquinante. Data la corrente crisi climatica, forse poteva trovare un’alternativa più eco-friendly“, ha commentato una social blogger che si occupa di green sotto le foto.

Il jet privato inquina?

Anche se in moltissimi su Twitter hanno difeso la scelta di Chiara Ferragni, i jet privati sono davvero una fonte di inquinamento da non sottovalutare. Un report dell’Ong Transport&Environment, riportata dalla rivista AltraEconomia, stima un aumento dell’inquinamento di jet privati maggiore rispetto a quella dei voli commerciali (25% tra il tra il 2005 e il 2019).

“Se questo trend preoccupante continuerà, nel 2050 le emissioni dei jet privati raddoppieranno rispetto al 2010“, si legge nel report, che sottolinea come nonostante “la quota di emissioni imputabile ai jet privati rappresenti solo il 2% delle emissioni del comparto aereo- in un momento in cui tutte le emissioni antropiche devono essere ridotte (e velocemente) – l’aviazione privata sta mandando un segnale negativo“.

Insomma, una scelta, quella di Chiara Ferragni, non proprio in linea con una sensibilità per l’ambiente in crescita anche tra i suoi follower.

Approfondisci:

Eurovision Song Contest 2022: le città italiane candidate per ospitare la kermesse e le voci su Chiara Ferragni

Fedez denuncia il Codacons, ma la risposta dell’associazione non si fa attendere: “A lavoro su maxi-querela”