La Marvel ha perfezionato una nuova entusiasmante serie animata, la prima dei Marvel Studios, che presto arriverà sul ricco catalogo multimediale di Disney+. Si tratta di What if…? e la sua trama ruota intorno all’assunto del E se…? prendendo i celebri personaggi dei fumetti della casa di Stan Lee e rimescolandone le carte, fornendo degli scenari alternativi che vanno a comporre il così detto multiverso. Qualche giorno fa ne è stato lanciato anche il primo trailer ufficiale e vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prodotto dei Marvel Studios.

What if…?: quello che c’è da sapere sulla nuova serie animata

I Marvel Studios con i loro prodotti hanno sempre stupito gli appassionati amanti del genere supereroistico che hanno assistito meravigliati alle prime 3 fasi del Marvel Cinematic Universe portato a termine con la pellicola che ha battuto ogni tipo di record di incassi dal titolo Avengers – Endgame.

Dal 2019 la casa di produzione è ormai intenta alla realizzazione della quarta fase del suo universo cinematografico che passo dopo passo sta tessendo le fila per i prossimi avvincenti sviluppi. Da quando la Marvel è stata acquisita dal colosso Disney, i suoi vertici stanno conducendo una linea editoriale volta a riunire tutti gli eventi dei suoi prodotti che adesso spaziano dai film alle serie tv che arrivano nel catalogo di Disney+ per portarli tutti nel recinto del multiverso da loro creato.

Dopo le serie di successo Wanda Vision e Loki, che sono state le prime ad aver introdotto le tematiche del multiverso ed anticipato alcuni sviluppi dei prossimi film della Marvel, adesso sembra essere il turno della prima serie animata degli Studios che tratterà direttamente queste tematiche ruotando intorno al What if..?

What if…?: quando arriverà su Disney+ e cosa abbiamo visto nel primo trailer

E se…?

sembra lo spunto giusto per compiere la grande impresa della Marvel dell’introduzione del multiverso, già conosciuto dai milioni di attenti fan dei fumetti e di film, che lo sarà il protagonista della serie di animazione che mette al centro della trama l’assunto del cambiare i personaggi chiave delle storie per creare dei nuovi universi paralleli.

Nel primo trailer arrivato qualche giorno fa infatti vediamo gli amati personaggi dei fumetti prendere i panni al posto di altri storici personaggi del loro ruolo, scatenando una serie di ripercussioni e scenari infiniti che vanno a creare altrettanti universi.

Ai tanti fan non resta che aspettare della data di uscita del nuovo contenuto per poter gustare questi nuovi scenari e non dovranno aspettare ancora tanto dato che What if…? arriverà sul catalogo di Disney+ a partire dall’11 agosto 2021.

Guarda il video