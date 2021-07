La proposta di Rai1 per la prima serata di domenica 25 luglio 2021 è una commedia che vede come protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone con lui nei panni di un incorruttibile agente della Guardia di Finanza mentre lei è una restauratrice quasi in bancarotta che ha qualcosa di nascosto. Metti la nonna in freezer va in onda a partire dalle ore 21:30 sulla prima rete della televisione pubblica. Scopri tutta la trama ed il cast del film.

Metti la nonna in freezer: il cast del film

Metti la nonna in freezer è una commedia italiana del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, scritta da Fabio Bonifacci e prodotto da Indigo Film con la collaborazione di Rai Cinema.

La pellicola racconta una singolare storia tutta da ridere che vede protagonisti Simone, un finanziere tutto d’un pezzo, e Claudia, una restauratrice in grave crisi economica che pur di tirare avanti sfrutta la pensione della nonna ma in una maniera del tutto nuova ed alquanto stramba. Nei panni dell’uomo vi è il comico ed attore Fabio De Luigi mentre la restauratrice è interpretata dalla ex Miss Italia Miriam Leone.

Il ruolo della nonna è interpretato dall’iconica Barbara Bouchet mentre al loro fianco compaiono nel cast la comica Lucia Ocone, e gli attori Marina Rocco, Susy Laude, Francesco Di Leva, Eros Pagni.

Metti la nonna in freezer: la trama della pellicola in onda su Rai1

Claudia lavora come restauratrice con le due amiche fidate e tira a campare a causa di alcune difficoltà economiche dovuto alla Sovrintendenza che non le ha ancora pagato dei lavori da lei conclusi. Vive con la nonna Birgit che grazie alla sua pensione riesce ad aiutare la nipote ma le cose cambiano quando la stessa viene a mancare all’improvviso.

La restauratrice escogita quindi un modo per continuare a percepire la pensione della nonna ed ha una, seconda lei, geniale idea: mettere la nonna nel freezer fino a che la Sovrintendenza non le riconoscerà quello che le spetta.

Il suo piano però subirà delle battute d’arresto quando fa capolino nella sua vita il finanziere Simone, da sempre in caccia dei furbetti che eludono i controlli dello Stato.

L’uomo però subirà il grande fascino di Claudia e ne sarà totalmente in balia tanto da non rendersi conto di cosa nasconde la ragazza, permettendo così alla restauratrice di portare avanti il suo strampalato piano che gioco forza prima o poi dovrà fermarsi.