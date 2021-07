Alessandro e Jessica al falò di confronto a Temptation Island: per la coppia è giunto il momento della verità. A richiederlo è stato il ragazzo, infervorito per l’avvicinamento sempre crescente della fidanzata con il tentatore Davide. Il faccia a faccia è infuocatissimo, sino alla definitiva ed inevitabile decisione sul destino della coppia.

Jessica e Alessandro al falò di confronto a Temptation Island

Jessica e Alessandro sono attesi questa sera dal falò di confronto, ultima tappa del loro turbolento viaggio dei sentimenti a Temptation Island. A richiederlo è stato il ragazzo, la cui pazienza è stata messa a dura prova dal comportamento della fidanzata.

Nel Pinnettu, nel corso di questa puntata, Alessandro ha visionato alcune clip che hanno visto Jessica sempre più vicina al single Davide. Non solo coccole in giardino, ma anche infuocatissimi abbracci e un’intesa sempre più evidente. Motivo che ha portato Alessandro a sfogare la sua rabbia contro l’oggettistica del Pinnettu, sferrando un calcio ad un vaso e rovesciandone il contenuto a terra.

Alessandro ha subito deciso di richiedere il falò di confronto anticipato e di porre così fine alla loro esperienza al Is Morus Relais. Al falò di confronto, di fronte a Filippo Bisciglia, Jessica e Alessandro si ritrovano dopo diversi giorni di lontananza per dare vita a un dibattito infuocatissimo.

Guerra aperta tra Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro iniziano subito in quinta il loro acceso dibattito, accavallandosi e cercando di far prevalere le proprie ragioni. “Siamo venuti qua e non hai mai parlato di me. Dovevi parlare di noi, del perché siamo qua, ma niente“, spiega Jessica. Ma Alessandro è arrabbiatissimo: “Io sono stato un co****ne a stare chiuso in casa con una persona del genere. Pensavo fosse la persona con cui volevo stare per tutta la mia vita.

Ma di cosa stiamo parlando?“.

Al centro della loro crisi alcune mancanze di Alessandro nei confronti di Jessica che, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto le giuste attenzioni da lui: “Tu mi dai mancanze da una vita. Tu mi corteggi? Mi dici andiamo di qua, facciamo questo?“.

Jessica accusa Alessandro: “Tu sei un egoista“

Il confronto procede sulla scia delle ripicche e delle accuse, come quella che lancia Alessandro a Jessica in relazione alla loro sfera intima: “Tu fai fatica a toccarmi, a darmi un bacio. Non c’è vita sessuale. Io faccio palestra, mi sento preciso, non faccio schifo.

Ho avuto un miliardo di donne e lo sai benissimo“.

D’altro canto Jessica sottolinea nuovamente l’egocentrismo di Alessandro, oltre a un egoismo di fondo che ha minato la loro storia d’amore nell’ultimo periodo: “Tu sei un egoista. Se hai una fidanzata magari devi anche pensare a lei. A me non pensi mai. Tu non mi hai dato niente. Lui fa solo la palestra, pensa solo a mangiare i suoi pasti, ma a me non pensa“.

Jessica e Alessandro si lasciano

I toni della discussione si fanno più accesi e Alessandro inizia a dare in escandescenze. Al falò il ragazzo si alza dal coccio di legno sul quale è seduto per allontanarsi e cercare di sfogare così la sua rabbia: “Vedi di non farmi innervosire perché spacco tutto quanto.

Tu racconti solo b***e e basta“.

Alla domanda fatidica di Filippo Bisciglia, Alessandro risponde: “Io voglio uscire da solo. Dopo quello che ho visto qua dentro, esco con questa persona qua? Io ho una dignità“. Stessa domanda a Jessica, stessa risposta. La loro storia d’amore è ufficialmente naufragata e non ha saputo resistere alle intemperie di questo viaggio nei sentimenti chiamato Temptation Island.

