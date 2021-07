Aria di crisi tra Jessica e Alessandro a Temptation Island. Il ragazzo visiona nel Pinnettu alcune immagini della fidanzata, sempre più vicina al single Davide. Tra coccole e focosi abbracci, scoppia la rabbia di Alessandro che sferra un calcio ad un vaso nel Pinnettu, rovesciandone il contenuto a terra. Alta tensione, con il ragazzo che abbandona il video ancor prima di vederlo finire.

Alessandro sminuisce Jessica a Temptation Island

Alessandro e Jessica a Temptation Island sono ai ferri corti e, in questa puntata, nuove dinamiche rischiano di comprometterne il rapporto. Convocato dalla produzione nel Pinnettu, Alessandro si ritrova a visionare alcune immagini della fidanzata intenta a parlar male della storia d’amore con lui.

Visioni della vita differenti e, mai come in questo momento, tanta distanza fra di loro.

Come dimostra la reazione di Alessandro che, commentando i video della fidanzata, ha utilizzato parole discutibili per sminuirla: “Non ha mai fatto un c***o“. E ancora: “Dorme col pigiama di sua nonna che fa schifo, se la vedi ti viene un infarto. Dai, ma di cosa stiamo parlando?“. Parole che lasciano intendere tantissima delusione ma anche un filo di indifferenza, come se Alessandro avesse voluto farsi scivolare addosso le parole della fidanzata sul suo conto.

La rabbia di Alessandro nel Pinnettu

Ma la realtà è ben altra quando, sempre nel Pinnettu, Alessandro è sottoposto alla visione di nuove clip che ritraggono Jessica. Questa volta la ragazza è intenta a fare un esterna assieme al single Davide, fuori dal villaggio e in un posto appartato vicino al mare. L’intesa è palpabile, c’è forte complicità tra i due e Alessandro reagisce con indifferenza. Reazione decisamente più veemente quando, attraverso altre immagini, si vede Jessica avvinghiata a Davide nel corso di alcune coccole serali in giardino.

Jessica invita Davide a dormire nella sua stanza, seppur a distanza e in letti separati. Per poi richiedere al tentatore ulteriori coccole. Le immagini di lei avvinghiata a Davide scatenano in Alessandro una furiosa reazione. Ancor prima di veder finire il filmato, si avvicina a un vaso posto a lato del Pinnettu e gli sferra un calcio, rovesciandone il contenuto. Per poi uscire senza vedere la conclusione del filmato.

