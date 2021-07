Sulla Rai verranno trasmessi una serie di appuntamenti televisivi a tema che andranno in onda nei giorni precedenti l’incontro delle Nazioni Unite che andrà in scena nella nostra capitale nella sede della FAO dal 26 al 28 luglio. Sarà l’occasione per i telespettatori di poter ascoltare l’unicità della voce di Andrea Bocelli in un concerto evento presentato da Milly Carlucci e che andrà in onda lunedì 26 luglio 2021 su Rai3. Tutte le informazioni sull’evento.

L’attenzione della Rai per le tematiche ambientali

Dal 26 al 28 luglio 2021 si svolgerà a Roma, nella sede della FAO, il Pre-Vertice delle Nazioni Unite sulla trasformazione dei Sistemi Alimentari per cercare di immaginare un futuro più sostenibile.

Analizzando il modo in cui si produce, si distribuisce e si consuma il cibo in tutto il mondo il vertice si porrà l’obiettivo di abbattere le diseguaglianze per creare un sistema migliore.

In concomitanza con questo evento internazionale la Rai sarà schierata in prima linea ed agirà come è host broadcaster e media partner in termini di trasmissione dell’evento. La televisione pubblica metterà in campo uno sforzo organizzativo e di comunicazione che la vedrà impegnata sia in presenza che in forma virtuale per aiutare a sensibilizzare il suo pubblico sulle tematiche che riguardano il cibo ma anche i cambiamenti ambientali e l’ecologia.

Andrea Bocelli mette la sua voce al servizio dell’Onu

A partire dal 17 luglio la televisione di Viale Mazzini è scesa in campo con un’ampia offerta di programmi ed approfondimenti dedicati al tema che accompagneranno gli spettatori fino al concerto evento del tenore Andrea Bocelli.

Direttamente dalla cornice del Circo Massimo in Roma, il cantante si esibirà in un concerto in diretta su Rai3 alle ore 21, che sarà dedicato al Pre-Vertice ONU e sarà condotto dalla presentatrice Milly Carlucci,

Lo spettacolo durerà un’ora circa, rivela l’Ufficio Stampa Rai.