La proposta di Rai1 per la prima serata di lunedì 26 luglio è un intenso film drammatico che racconta la storia di Eilis, una giovane donna irlandese che cambia vita e cerca fortuna nel Stati Uniti d’America. Brooklyn va in onda sulla prima rete della televisione pubblica a partire dalle ore 21:25 circa. Scopri tutto sulla trama ed il cast del film che ha conquistato ben due nomination ai premi Oscar del 2016.

Brooklyn: il cast e le curiosità della pellicola

Brooklyn è un film del 2015 diretto da John Crowley, regista irlandese noto maggiormente per i suoi film Intermission del 2003 ed in seguito Boy A girato nel 2007.

La pellicola è tratta dal romanzo con lo stesso titolo dello scrittore Colm Tóibín, e conquisto subito la fiducia della critica che le riconobbe ben due candidature ai premi Oscar, quella come Miglior attrice protagonista per la protagonista e quella come Miglior sceneggiatura non originale, nonostante i costi di produzione furono veramente bassi.

La protagonista del film è Eilis, una giovane donna irlandese in cerca di riscatto, che è interpretata dalla brava Saoirse Ronan. L’attrice irlandese detiene un curioso record in quanto a candidature agli Oscar essendo la seconda, dopo Jennifer Lawrence, ad averve ricevute ben 4 entro i 25 anni.

Al fianco dell’interprete troviamo l’attore Emory Cohen nei panni di Antonio Tony Fiorello, l’uomo del quale il suo personaggio si innamora.

Brooklyn: la trama del film

La storia è ambientata degli anni Cinquanta e parte con Eilis che vive in un piccolo paese dell’Irlanda. Non è contenta della sua vita a causa del fatto fatto che non ha un impiego stabile e si barcamena con dei lavoretti che non la soddisfano. Così, per non abbandonarsi allo sconforto, decide di partire per l’America in cerca di una vita migliore.

Una volta arrivata negli Stati Uniti trova subito lavoro in un grande magazzino e si innamora di Tony, uomo di origini italiane che fa l’idraulico, con il quale si sposa in gran segreto.

La giovane donna è finalmente felice ma non fa in tempo a godersi questa conquistata tranquillità che deve tornare in patria a causa della morte della sorella dove ritroverà i motivi che l’avevano spinta ad andare via.