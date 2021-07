Floriana e Federico a Temptation Island hanno deciso di dirsi addio, spinti principalmente dalla scelta della ragazza di uscire dal programma in solitaria. Ma, come anticipato da Filippo Bisciglia nella scorsa puntata, il ragazzo avrebbe richiesto un secondo confronto nel tentativo disperato di riconquistarla. Richiesta accettata: il nuovo faccia a faccia tra i due ha un esito inatteso.

Floriana e Federico dopo il falò di confronto a Temptation Island

Floriana e Federico sono state una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island. La loro esperienza all’Is Morus Relais ha viaggiato su due binari paralleli, con il ragazzo vicinissimo alla single Vincenza e la fidanzata Floriana, nell’altro villaggio, a soffrire per questa inattesa liaison.

I comportamenti di Federico hanno portato la giovane ragazza siciliana a richiedere l’immediato falò di confronto, consumatosi nel corso della scorsa puntata.

Faccia a faccia dopo tanto tempo distaccati, Floriana e Federico si sono ritrovati per fare il punto sulla loro storia d’amore. Se da un lato il ragazzo ammette di non averla fatta soffrire, arrivando addirittura alle lacrime, dall’altro lato Floriana è ferma nelle sue convinzioni: quanto visto nei filmati l’ha profondamente delusa.

Al punto da prendere lei stessa la decisione sul destino di coppia: Floriana ha abbandonato il falò in solitaria, lasciando Federico di sasso.

Floriana e Federico: il secondo confronto

Ma, come anticipato da Filippo Bisciglia a chiusura della scorsa puntata, la storia di Floriana e Federico si arricchisce di un ulteriore tassello. Il ragazzo sembra infatti intenzionato a riconquistarla, arrivando a richiedere al conduttore un secondo confronto. “So che le ho procurato del male, ma se l’ho fatto e per mettermi in gioco e capire se la nostra storia poteva andare avanti.

Io ho capito tanto. Fortuna che l’ho fatto e sono venuto qui“, le motivazioni di Federico al conduttore.

Il ragazzo viene accontentato: Floriana accetta il secondo confronto e ha così inizio un nuovo faccia a faccia tra i due. Lei appare da subito rigida, lui visibilmente emozionato e subito pronto a mettere in tavola le sue motivazioni nel tentativo di riconquistare la sua fiducia.

La lettera di Federico per Floriana

Federico rivela subito alla sua Floriana: “Ho capito i miei errori, mi sei mancata da morire. Sai che non sono bravo con le parole, ma tu mi aiuti a tirare fuori quello che ho dentro“.

E, successivamente, legge tra le lacrime una lettera scritta per lei, nella quale esprime tutte le sue sensazioni: “Tu lo sai che non sono una persona che parla tanto. Sono un ragazzo che fa fatica a tirare fuori i sentimenti. Oggi però ho deciso di farlo. Ho scavato dentro di me e ho tante cose da dirti. I primi giorni passati nel villaggio mi sono comportato come sono: ho fatto il buffone, ho ricercato attenzioni. Ma ho capito che, così facendo, non avrei trovato risposte e non avrei risolto nessun problema. Essermi focalizzato su una ragazza mi ha permesso di capire il nostro rapporto.

Ad oggi mi sento diverso, so che devo darti attenzioni che nell’ultimo anno non ti ho mai dato“.

La confessione di Federico: “Il mio cuore è solo tuo“

La lettera di Federico continua nel segno del pentimento e del tentativo di riconquistarla: “Senza di te mi sento vuoto, non potrei mai pensare di svegliarmi la mattina e non vederti accanto. Vai oltre il mio silenzio. Si sa che mi piace fare lo scemo e le battute, ma questo non significa che io non abbia valori. Sbaglio sempre i modi, come quando dico che ti voglio vedere più curata, ma non perché mi fai schifo, perché non l’ho mai pensato“.

Sino alla conclusione, che porta Federico a manifestare a Floriana la sua consapevolezza: “Se ti ho richiamato è perché non ho più dubbi: il mio cuore è solo tuo. Sono disposto a cambiare per te ma soprattutto a mettere in conto che meriti tanto. Sei una persona speciale. Quando metteremo piede nella nostra casa, farò di tutto per te“.

Floriana e Federico escono insieme

Floriana inizialmente tentenna: troppo forte è la delusione vissuta per i comportamenti di Federico. Filippo Bisciglia invita il ragazzo a dire alla fidanzata tutte le cose mai dette prima: “Sei una persona stupenda, hai tantissimi valori. Voglio vedere un futuro con te e voglio tornare a casa con te“.

Floriana sembra sciogliersi e convincersi che la strada del perdono è quella più plausibile: “Se devo ragionare con la testa no, ma se ragiono con il cuore dico di sì perché è la persona che amo. Io esco con te, ma tu già lo sai…“. Alla fine l’amore ha prevalso: la coppia si è riabbracciata e ha deciso di tornare a casa insieme. La scelta è definitiva.