Rai1 questa estate aveva deciso di riproporre le puntate della serie tv diretta da Ricky Tognazzi dal titolo La vita promessa. Lunedì 26 luglio alle ore 21.25 però la fiction che racconta la storia di Carmela, interpretata dall’attrice Luisa Ranieri, non va più in onda. La protagonista era una donna che decide di cambiare vita e volare negli Stati Uniti d’America per scappare da una presenza ingombrante che sta rovinando la vita a lei ed a tutta la sua famiglia.

La vita promessa: la fine delle repliche su Rai1

La vita promessa è una serie tv in due stagioni prodotta Rai Fiction con la collaborazione di Picomedia, per la regia di Ricky Tognazzi, che nella lavorazione delle puntate è stato affiancato anche dalla nota moglie Simona Izzo che ha collaborato a revisionare la sceneggiatura finale delle puntate.

Dopo essere tornata su Rai1 a partire da questo luglio 2021 quando era cominciata la riproposizione della sua prima stagione che ora però è costretta a fermarsi. La Rai infatti per lunedì ha deciso di mandare in onda un film come capitato anche ieri sera per un’altra fiction in replica.

Cosa va in onda al posto de La vita promessa

Alle 21.25 di questa sera andrà in onda Brooklyn. Il film vede protagonista Eilis, una giovane ragazza irlandese senza futuro in patria che parte a cercare fortuna in America.

A New York si ambienta a fatica fino a che non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora. La morte della sua unica sorella la costringe però a ritornare in Irlanda per badare alla madre e lei si accorgerà di quanto sia difficile dover scegliere tra i due mondi.

Nel 2016 il film vince il premio di Miglior film britannico ai British Academy Film Awards. Non solo, il film ha anche ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 5 candidature a Critics Choice Award e 1 candidatura a SAG Awards