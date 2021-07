L’ultimo periodo non sembrerebbe essere dei più semplici per Mara Venier, che poche ore fa ha comunicato ai suoi follower di essersi nuovamente dovuta recare in ospedale, per via dei problemi di salute che la affliggono da tempo. Fortunatamente però la conduttrice di Domenica In è circondata dall’affetto di amici e fan, ai quali ha regalato uno scatto ricordo pubblicato sul suo profilo Instagram proprio in queste ore. L’immagine ha subito raccolto i commenti entusiasti di chi era con lei in quel momento speciale, risalente ormai ad alcuni anni fa.

Mara Venier: la foto ricordo accende la nostalgia

Da anni ormai la domenica è il giorno in cui Mara Venier incontra amici e fan, regalando loro emozionanti momenti nel pomeriggio di Rai 1.

In queste settimane, la sua trasmissione Domenica In è ferma per la pausa estiva, ma lei non rinuncia a tenere compagnia a chi la segue sui social con post inediti a sorpresa. Ieri, “zia Mara” ha condiviso una fotografia scattata anni fa, in cui lei posa felice insieme a colleghi e amici. Immortalati al suo fianco nello scatto appaiono anche Giancarlo Magalli, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli (che occupano il centro dell’immagine), Renzo Arbore, Fabrizio Frizzi, Rita dalla Chiesa e una giovanissima Heather Parisi.

Tutti tengono in mano un bicchiere con delle bollicine e sorridono verso l’obiettivo di una fotocamera non ripresa nello scatto. Di fronte a loro, appoggiata sul tavolo c’è anche una grande torta decorata con glassa colorata, sulla quale si scorge la scritta “Katia e Pippo”. “Bei ricordi” commenta Mara Venier, aggiungendo un cuoricino rosso e lasciando trapelare un velo di nostalgia per i tempi che furono.

Riconoscendosi nello scatto pubblicato dalla collega Mara Venier, Rita dalla Chiesa ha commentato entusiasta il suo post.

“Eravamo a Spoleto?” le ha domandato, ripensando alla serata di festa. “Sì a Spoleto….anniversario di Pippo e Katia” ha risposto la conduttrice di Domenica In, aggiungendo un cuoricino rosso.

Anche altri volti noti dello spettacolo italiano hanno commentato l’immagine. “Tu la più bella da sempre” ha scritto Cristiano Malgioglio rivolgendosi alla Venier. “Quanti volti noti in un solo scatto” le parole di Sandra Milo. I fan di Mara hanno reagito con likes e commenti alla foto ricordo e in molti hanno ricordato affettuosamente Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018.

Rita dalla Chiesa commenta la foto ricordo di Mara Venier

Fonte: Instagram

