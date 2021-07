Arrivano le prime indiscrezioni sulle lavorazioni di una delle nuove fiction della Rai che farà tornare sul set la presentatrice ed attrice Serena Rossi, fresca del successo in televisione con la prima stagione di Canzone segreta. La bella napoletana sarà la protagonista della nuova fiction La Sposa, che racconterà la storia toccante di una donna degli anni ’60 costretta a doversi sposare contro la sua voglia. Tutto quello che sappiamo sul nuovo prodotto atteso per il prossimo autunno.

Serena Rossi sarà La Sposa: quello che c’è da sapere sulla fiction

Arriverà in autunno la nuova fiction prodotta da Endemol per Rai1 che vedrà come protagonista la conduttrice ed attrice Serena Rossi.

In tre intense puntate racconterà la storia della protagonista Maria, La Sposa, che immersa nel sud di una Italia di anni ’60 è costretta per l’appunto ad accettare un matrimonio per procura per sanare la cattiva condizione economica della sua famiglia.

Alla regia di questo nuovo interessante progetto c’è Giacomo Campiotti, già campione di ascolti con uno dei suoi progetti più famosi, quel Braccialetti Rossi che con la nuova miniserie ha in comune le ambientazioni. La Sposa ha infatti tenuto le sue riprese in Puglia nel Gargano, nello splendido triangolo compreso tra Peschici, Monte Sant’Angelo e Vieste.

Le prime immagini di Serena Rossi sul set

Il set cinematografico ha consentito alla storia di immergersi in una Italia degli anni ’60 per raccontare le difficoltà di una terra del Sud, ancora prima del boom economico. Le disparità sociali di quei tempi faranno da sfondo al racconto che metteranno Maria di fronte ad un matrimonio con il nipote di un ricco proprietario terriero di nome Italo, che ha l’intento di far continuare la sua lunga dinastia.

Nei panni di Italo vedremo Giorgio Marchesi, volto noto delle fiction Rai con le apparizioni in Un medico in famiglia, Braccialetti rossi e I Medici, che quindi sarà al fianco di Serena Rossi per le tre puntate della prima stagione.

L’attrice tra l’altro è stata anche fresca protagonista di una foto che la ritrae sul set poco prima di girare una scena. Non ci resta che aspettare il prossimo autunno per vedere La Sposa.