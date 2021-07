Questa sera su Rete 4 andrà in onda la prima puntata di Controcorrente, il nuovo programma condotto da Veronica Gentili. La trasmissione si occuperà di approfondimento giornalistico e ogni puntata prevederà la presenza di numerosi ospiti. Da quanto emerge, quello di questa sera sarà il primo di una serie di incontri che avranno luogo per tutto il mese di agosto.

Veronica Gentili presenta il suo nuovo programma: Controcorrente

Questa sera, Rete 4 inaugurerà un nuovo format in prima serata. Veronica Gentili terrà compagnia ai telespettatori con un nuovo programma dal titolo Controcorrente. Ieri, la conduttrice che attualmente è impegnata con Stasera Italia News e Stasera Italia Weekend, ha voluto invitare i suoi fan al nuovo appuntamento televisivo.

“Io domani sera comincio con una nuova trasmissione in prima serata” ha annunciato dal suo camerino al termine della puntata di Stasera Italia Weekend.

“Andrà in onda tutta l’estate, per tutti i lunedì, saranno 6 puntate e si chiamerà ‘Controcorrente’, sarà un talk di informazione politica un po’ rivisitato, diciamo così” ha spiegato brevemente la Gentili. “Metterò anche un po’ in luce i meccanismi del talk show, una sorta di meta-talk” ha continuato, svelando qualche dettaglio di ciò che andrà in onda.

Veronica ha poi spiegato che ci saranno molti ospiti e opinionisti con i quali racconterà la politica e le sue dinamiche.

Veronica Gentili conduce Controcorrente: le anticipazioni

La padrona di casa del nuovo format dal titolo Controcorrente ha rivelato quanto sarà possibile vedere fra qualche ora su Rete 4. “Aprirò mettendo in scena plasticamente la ‘nazionale virologi’ e la ‘nazionale giornalisti’ cioè qello scontro che abbiamo visto nell’ultimo anno e mezzo che io vi farò vedere” ha rivelato. La Gentili ha spiegato che ci sarà anche spazio per un “processo” virtuale a un politico.

“All’inizio parla l’accusa, poi parla la difesa e poi con la giuria si cercherà di valutare il suo operato– ha affermato- poi ci sarà una parte più social”.

“Insomma– ha concluso – la prima puntata, 21:20, io sono qua ‘Controcorrente’ se ci siete sarò molto felice, abbiamo preparato tutto di corsissima. È stato così, è stato deciso e niente, tanto lo sapere io in vacanza non ci vado”.Anche l’ultimo post sul suo profilo Instagram riguarda la trasmissione che avrà inizio questa sera e ricorda l’ora e la rete in cui seguire la conduttrice.

Controcorrente con Veronica Gentili: gli ospiti

Controcorrente è un programma targato VideoNews e come spiega TvBlog, ogni puntata dedicherà ampio spazio a ospiti, collegamenti e dibattiti su attualità, politica, economia e cronaca.

A partire da questa sera e per tutti i lunedì fino alla fine di agosto, Veronica Gentili presenterà interviste e servizi riguardanti inchieste e eventi all’ordine del giorno. Fra poche ore, la conduttrice si confronterà con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, primo intervistato della trasmissione. Nelle prossime settimane invece dovrebbero apparire fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof.

Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica.