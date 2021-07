Ambra Angiolini ritorna bambina a Disneyland: la “ruota” fra i passanti

Ambra Angiolini si sta godendo le vacanze estive fra famiglia, amore e amici.

Come trapela dai post da lei stessa condivisi sul suo profilo Instagram, in questi giorni la conduttrice è riuscita a lasciare l’Italia, per raggiungere una delle mete più amate da grandi e piccini: Disneyland Paris. Qui, trovatasi di fronte all’iconico castello rosa e azzurro della Disney, la fidanzata di Massimiliano Allegri ha deciso di non limitarsi a scattare la tradizionale fotografia di rito, preferendo fare qualcosa di più “frizzante”. La Angiolini ha infatti voluto mostrare le sue doti atletiche, facendo una bella “ruota” fra i vialetti che portano alle attrazioni del parco divertimenti.

Mentre la showgirl si muoveva agile di fronte alla fotocamera di chi la stava riprendendo però, le persone continuavano a camminare attorno a lei, noncuranti del rischio di essere accidentalmente colpite dalle sue gambe. Effettivamente, una coppia di visitatori è passata proprio vicina ad Ambra mentre lei volteggiava e per una frazione di secondi è riuscita a non colpire nessuno dei due. Proprio questo istante è stato immortalato nel video condiviso sui social, accompagnato da una frase ironica.

“Devo ancora chiedere scusa alla tipa con la maglia rossa ed al suo fidanzato … ‘Scusate!’” ha commentato scherzosa Ambra.

Ambra Angiolini: lo scatto allo specchio in costume

L’estate di Ambra Angiolini non sembrerebbe essere solo parchi divertimenti e gesta atletiche, ma anche scatti al sole con costumi mozzafiato. Sempre in questi giorni infatti, la showgirl ha pubblicato un’immagine scattata direttamente dal balcone di casa, in cui lei posa felice al tramonto. La fotografia la mostra riflessa nel vetro a specchio di una finestra. Lei posa in piedi con le braccia tese verso il cielo, gli occhi chiusi e il naso rivolto in alto.

Dal riflesso si scorge anche un leggero sorriso. Alle sue spalle, il sole sta calando, illuminando la sua immagine. Ambra indossa un costume nero intero con una profonda scollatura sul seno e mostrare le sue forme.

“Ci sono foto che puoi farti soltanto da sola… se sei pazza” ha scritto la conduttrice, ironizzando come sempre sull’originalità dello scatto. La fotografia è stata poi anche accompagnata da alcuni hashtag: dal caratteristico “#ambragram”, che lei non si fa mai mancare, all’autocelebrativo “#selflove”.

