L’inaugurazione del 98° Arena di Verona Opera Festival 2021 è l’occasione per il ritorno del melodramma nel più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo che sarà accompagnato dalle telecamere della televisione pubblica. Rai3 sarà infatti la rete dove verranno trasmesse le 3 opere registrate durante in festival con il primo appuntamento che si terrà martedì 27 luglio 2021. L’opera recitata sul palcoscenico del millenario anfiteatro sarà commentata da due presentatori d’eccezione come Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Tutto quello che c’è da sapere su Cavalleria Rusticana in onda su Rai3.

Cavalleria Rusticana torna in televisione su Rai3: quello che c’è da sapere

La prima opera ad essere proposta in questo ciclo per il 98° Arena di Verona Opera Festival edizione 2021 è Cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni.

Lo spettacolo andrà in onda nella prima serata in prima tv assoluta su Rai3 martedì 27 luglio a partire dalle ore 21.20 circa.

Sul podio del direttore ci sarà il riconosciuto maestro Marco Armiliato, esperto direttore d’opera italiana tra i più affermati anche in termini mondiali, mentre nel cast è protagonista la Santuzza di Sonia Ganassi, con Murat Karahan (Turiddu), Clarissa Leonardi (Lola), Amartuvshin Enkhbat (compar Alfio) e Agostina Smimmero (mamma Lucia).

Per ricreare gli ambienti tipici del contesto siciliano con le sue grandi tradizioni popolari la scena si servirà della proiezione di alcune immagini attuali ed altre storiche del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, insieme a quelle provenienti dai Musei Vaticani ed ancora dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Il tutto sarà coordinato dalla regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo che si servirà dell’aiuto di due presentatori d’eccezione come Pippo Baudo ed Antonio di Bella.

Arena di Verona Opera Festival 2021: gli altri appuntamenti televisivi

Quello di martedì 27 luglio 2021 sarà solo il primo di un ciclo di tre spettacoli unici de Arena di Verona Opera Festival 2021 che vedrà la messa in onda oltre che della Cavalleria Rusticana anche di Pagliacci ed ancora de l’Aida. Tutte e tre le opere saranno da prima trasmesse su Rai3 nell’appuntamento in rima serata per poi essere riproposti su Rai5 in replica.