Anche la stagione 2021 di Temptation Island sta volgendo al termine. Le coppie rimaste nel villaggio stanno per affrontare il temuto falò di confronto finale, dopo 21 giorni di riflessione, pianti e divertimento.

La finale è prevista per questa sera, 27 luglio 2021, mentre ieri sera è andata in onda una puntata, a dir poco infuocata. Tutte le coppie hanno fatto parlare di sé, ma alcune hanno lasciato davvero il segno, in positivo o negativo.

La prima prevedibile delusione è arrivata a inizio puntata, quando, Floriana ha deciso di riprendersi Federico, dopo il falò di confronto epico della scorsa puntata.

Falò di confronto straordinario a Temptation Island: Floriana torna con Federico

Mai una gioia! É il caso di dirlo. Come tutti gli anni, anche in questa edizione 2021 di Temptation Island, una fidanzata spezza il cuore del pubblico. Si tratta di Floriana, che aveva ricevuto molti consensi dopo aver lasciato il fidanzato Federico al falò di confronto, andato in onda la scorsa puntata.

Floriana aveva convinto con il suo atteggiamento freddo, anche davanti alle lacrime di coccodrillo del giovane. Ma, ieri, la situazione si è completamente ribaltata. Federico ha chiesto un falò di confronto straordinario, solo 24 ore dopo la rottura.

In così poco tempo le convinzioni si sono sciolte come neve al sole. Il fidanzato ha letto una lettera alla ragazza tra le lacrime, in cui le dichiarava i suoi sentimenti, scoperti in una notte: “Ho capito che voglio solo lei e basta… Il mio cuore è solo tuo“.

Floriana si è ripresa Federico, passando da fidanzata tradita giustamente arrabbiata a donna comprensiva e innamoratissima. Sono usciti insieme, lasciandoci attoniti e delusi.

Floriana si riprende Federico e Jessica sconvolge tutti

La puntata del 26 luglio di Tempation Island è stata piena di colpi di scena.

Floriana si è ripresa Federico a inizio serata, ma il vero momento focale lo ha regalato Jessica. Una ragazza di cui abbiamo capito ben poco e che sembra in generale insoddisfatta di tutto. Le scene tra lei e il tentatore Davide, sono andate oltre a qualsiasi video propostoci in tutte queste edizioni dal reality e il fidanzato non ha potuto fare altro che lasciarla.

Resta un grosso punto interrogativo, invece, su Manuela, che continua a sparare a zero su Stefano, ma che, di fatto, ancora si chiede come risolvere la situazione con lui. Sembra non apprezzare nulla del fidanzato, ma ci vuole stare insieme.

Dovrebbe chiarirsi un po’ le idee.

