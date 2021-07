A poca distanza dal falò di confronto con il fidanzato Stefano, a Temptation Island Manuela è sempre più vicina al single Luciano. Per lui ha preparato una sorpresa in riva al mare e, su un romantico letto a baldacchino, si lasciano andare ad alcune confessioni. Ma le parole lasciano presto spazio ai fatti, con i due che si lasciano andare a un lungo bacio.

Manuela e Stefano: attimi romantici in riva al mare

Manuela e il single Luciano si mostrano sempre più affiatati a Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata, e a poca distanza dal confronto con il fidanzato Stefano, Manuela si lascia andare alla passione nel corso di un appuntamento romantico con il tentatore.

Scenario di una dolce sorpresa è un letto a baldacchino in riva al mare, dove i due si ritrovano a confrontarsi con il loro percorso nel villaggio.

“Questa non è la fine“, le parole di Luciano, che sembra così intenzionato a voler approfondire la conoscenza con Manuela: “Credo che anche tu lo sai, non è così?“. La ragazza sembra inizialmente restia a lasciarti andare a qualche effusione, ma Luciano la esorta senza problema alcuno: “Lasciati andare. Perché perderci? È questa la nostra favola“.

Il bacio tra Manuela e Luciano

Dopo numerosi tentennamenti, Manuela decide di lasciarsi andare e con Luciano scatta un lunghissimo bacio in bocca.

I due, coricati nel letto a baldacchino, si lasciano travolgere dalla passione. Tanto che la stessa Manuela esclama, sentendosi in colpa verso il fidanzato Stefano: “Mi sento una m***a“.

Nonostante i pensieri, la ragazza si lascia travolgere nuovamente dalla passione e con il single Luciano il bacio si fa più prolungato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Il viaggio nei sentimenti di Manuela e Stefano

Stefano e Manuela avevano iniziato il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island per volere di Manuela. Originari di Brindisi, lui si era allontanato per lavoro, mantenendo una relazione a distanza.

Manuela ha però scoperto che negli anni Stefano l’ha tradita più volte e, così, la scelta di approdare a Temptation Island come ultima spiaggia. Nel corso delle settimane a Is Morus Relais, la coppia si è avvicinata ai rispettivi single, finirà davvero la loro storia? Per saperlo bisogna attendere il falò di confronto.